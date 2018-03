Bildband Paradiesvögel und Dandys

Stuttgart / cli

Es gibt Parallelen zwischen Hühnern und Menschen. Das belegt der Bildband „Literarische Hühner“ von Beth Moon (Elisabeth Sandmann Verlag, 136 S. mit 50 Abbildungen in Farbe und S/W, 24.95 Euro). Die New Yorker Fotografin hat mehr als 50 Hühner fotografiert und stellt deren Porträts Texten der Weltliteratur gegenüber. Verblüffend, wie der stolz den Kopf zurückwerfende Gockel zum Oscar-Wilde-Dandy passt und ein scheues Huhn an Jane Austen erinnert. Das Black-Crested-Polish-Huhn oben illustriert F. Scott Fitzgeralds „Diesseits vom Paradies“.