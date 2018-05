Schlossfestspiele Nils Frahm: Klangzauber in Schlossfestspielen

Ludwigsburg / Udo Eberl

Er hat es sich zwischen den Stühlen bequem gemacht, will Genre-Grenzen auflösen, sucht in seiner Musik vor allem Freiheit und Weite: Nils Frahm, ein längst globaler Tasten-Überflieger mit stets ausverkauften Konzerten. Auf Indie-Festivals kann man ihn genauso erleben wie in Metropolen-Clubs, heiligen Konzertsälen und Gotteshäusern. Nun malte er seine dynamischen Landschaften also auch im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele in der Friedenskirche und hatte seinen nahezu kompletten Keyboard-Fundus auf der Bühne platziert. Allein ein Orgel-Ungetüm hatte es nur in einen Nebenraum geschafft und wurde technisch mit der Tasten-Festung verknüpft.

Wie nicht anders zu erwarten, tastete sich Frahm auch an diesem Konzert seiner „All Melo­dy“-Tour in die zwei Stunden hinein, zart-schwebend am Harmonium, federnd auf dem modifizierten Piano mit den filzgedämpften Hämmern, breitflächig nahe am frühen 70er-Sound mit analogen Synthie-Wucherungen. Langsam und mit Bedacht wurde geschichtet, harmonisch überlagert, melodifiziert. Die Augen vieler Zuhörer schlossen sich.

Das Ab- und Eintauchen in schwelgerische Opulenz war eingängig. Dem Wahl-Berliner, der „die Landkarte der menschlichen Seele in ihren äußersten Rändern umspannen“ will, ist dies bewusst. Und er spielt damit.

Kleine, tatsächlich sehr hübsche Klavierromanzen mischten sich zwischen Keyboard-Giganten, die über Minuten hinweg aufgetürmt mit Orgel-Power und Chorgesang vom Mellotron monumental wirkten. Und wenn Frahm, auch wegen seines Soundtracks für den Film „Victoria“ bekannt, an Knöpfchen drehend Beats beigab, dann wurde es in den Kirchenbank-Reihen unruhig. Das bewegte, oszillierte, bedrängte. Wie ein Magier, der seinen größten Trick entzaubert, erklärte er am Ende seinen relativ simplen kompositorischen Masterplan. Nach der Zugabe gab’s anhaltend Beifall – und endlich stand das Publikum.

Info Live erleben kann man Nils Frahm auf dem „Maifeld Derby“-Festival in Mannheim am 15. Juni.