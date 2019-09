Mit der irischen Band Picture This („One Drink“) beginnt heute das SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden. Das mehrtägige Musik-Event findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Zum Auftakt werden die ersten Deutsch-Rap-Stars mit dem „SWR3 Pioneer of Pop Award“ geehrt: die Fantastischen Vier („Sie ist weg“, „MFG“). Das Quartett nimmt die undotierte Auszeichnung am Donnerstagabend im Festspielhaus bei der Fernsehaufzeichnung „SWR3 New Pop Festival – das Special“ entgegen. Bei der von Guido Cantz moderierten Show treten auch Alice Merton, James Blunt, Lena, Matt Simons und Mark Forster auf.

Zum Jubiläum gibt es - bei der an sich dreitägigen Veranstaltung - am Sonntag eine Zugabe: ein Sonderkonzert von Tim Bendzko. Beim New Pop Festival sind außerdem zu Gast: Lewis Capaldi („Someone You Loved“), Dermot Kennedy („Power Over Me“), Freya Ridings („Lost Without You“), Justin Jesso („Getting Closer“), Dean Lewis, Dennis Lloyd, Declan Joseph Donovan, Christopher, Sam Fender und The Faim („Summer Is A Curse“).

SWR3 zum Festival

Jubiläumskonzert von Tim Bendzko

Picture This

Die Fantastischen Vier