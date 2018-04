Stuttgart Neue Ära: Stuttgarts Opernintendant stellt seine Pläne vor

Stuttgart / DPA

Der Wechsel von Jossi Wieler zu Viktor Schoner an der Spitze der Stuttgarter Oper gilt als Ende einer Ära: Am Dienstag stellt der Neue die Pläne für seine erste Spielzeit vor. Er wolle „an vieles anknüpfen und vieles weiterführen“, hatte Viktor Schoner angekündigt. „Und wir werden selbstverständlich Neues wagen.“ Eine große Rolle solle dabei auch der Wechsel am Taktstock spielen, sagte Schoner. Jungstar Cornelius Meister werde eine „bedeutende Rolle“ dabei spielen, neue Klänge zu entdecken, kündigt Schoner an. Den Wirkungsradius der Jungen Oper wolle er inhaltlich erweitern, „und wir werden versuchen, neue Zielgruppen zu erschließen“, sagte der Niedersachse Schoner.

Oper Stuttgart