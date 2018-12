Kultur Neil Mac Gregor und der Löwenmensch

Ulm / Jürgen Kanold

Nächste Woche, am 21. Dezember, kehrt das Licht zurück. Dann trifft, bei gutem Wetter, um exakt 8.58 Uhr ein Sonnenstrahl den Eingang zu einem wundersamen Steinzeitgewölbe bei Newgrange (Irland), dringt dann tief in das Hügelgrab vor und erhellt die hintere Felswand der Kammer: Wintersonnenwende im Reich der Toten. Neues Leben beginnt – 17 Minuten lang.

Schon vor mehr als 5000 Jahren warteten die Menschen in New­grange auf das Ende der Finsternis. Dieses Grabmal ist älter als Stonehenge und die Pyramiden in Ägypten. In einem Kraftakt schafften Generationen tonnenschwere Steine aus einem weiten Umkreis herbei, um diesen Kult­ort zu bauen, und er war architektonisch akribisch ausgetüftelt – zu einer Zeit, als die Menschen eigentlich noch im täglichen Überlebenskampf steckten, andere Sorgen hatten. Aber da war noch mehr: die Jahreszeiten, Sonne und Nacht, Geburt und Tod – das Unbegreifliche. Das forderte heraus: Man investierte ungeheure Ressourcen in etwas, das keinen materiellen Nutzen hatte, aber doch existenziell war für die Menschen, die ihren Platz im Gefüge der Natur suchten.

„Leben mit den Göttern“ heißt das neue, große Buch des britischen Historikers Neil MacGregor, und er beschäftigt sich mit dem Ur-Bedürfnis des Menschen nach Geschichten, „die unsere Erinnerungen und Hoffnungen ordnen und unserem individuellen und kollektiven Leben Form und Sinn verleihen“. Entsprechend sind Gesellschaften entstanden, die über Überzeugungen und Annahmen – einen Glauben, eine Ideologie, eine Religion – verfügen, die weit über das Leben des Einzelnen hinausreichen und einen wesentlichen Teil einer gemeinsamen Identität darstellen. Newgrange ist ein frühes Beispiel dafür, „dass eine Gesellschaft mit einem Glauben an etwas jenseits ihrer selbst, mit einer Erzählung, die über das Unmittelbare und über das Ich hinausgeht, besser dafür gerüstet zu sein scheint, mit den Bedrohungen der eigenen Existenz fertig zu werden, zu überleben und zu gedeihen“.

So fing es jedenfalls an. Dass sich daraus auch Machtstrukturen und Identitäten herausbilden können, die sich durch mörderische Abgrenzung festigen, ist offensichtlich. Und es mag heute auch sachlich-naiv klingen in einer Welt, in der einerseits der säkulare Konsum vergöttert wird und andererseits religiöser Fanatismus herrscht. MacGregor aber ist kein Philosoph, kein Theologe, kein Soziologe, er hat auch kein Plädoyer für den Glauben geschrieben. Er möchte quer durch die Geschichte und rund um den Globus Gegenstände, Orte und menschliche Tätigkeiten befragen, um zu verstehen, was gemeinsame religiöse Überzeugungen im öffentlichen Leben einer Gemeinschaft (oder Nation) bedeuten können. Und was sie für Antworten auf die Frage geben: Wer sind wir?

MacGregor ist das gut gelungen. Es ist eine spannende, aufschlussreiche Kulturgeschichte in vielen Kapiteln und reich bebildert – der Brite lässt auch Fachkollegen zu Wort kommen. Ahnen-Porträts aus der Ming-Zeit, der Kirchenpelz der Siebenbürger Sachsen, Götter-Skulpturen aus dem Tempel in Girsu, eine Goldschmiedearbeit der Muisca für die El-Dorado-Zeremonie, römische Silberdenare, ein aztekisches Steinmesser, die Andenken, die das Weib von Bath sammelte, der Amtsstab des Oba Benins oder das Modell des ostsibirischen Ysakh-Festes erzählen von Riten, Ritualen, Religionen.

Es ist eine Reise um die Welt (und durch das British Museum), aber sie beginnt und endet ausgerechnet in Süddeutschland: MacGregor würdigt den 40 000 Jahre alte Löwenmenschen aus einer Eiszeithöhle nahe Ulm als die älteste Darstellung „von etwas jenseits menschlicher Erfahrung“, ein erstes Kunstwerk, das die natürliche und die übernatürliche Welt verband und mit dem eine Gemeinschaft zeremoniell eine Geschichte inszenierte.

Und das Buch schließt mit der Ravensburger Schutzmantelmadonna von Michel Erhart (aus der Ulmer Schule, um 1480): Die Jungfrau Maria bewahrt eine Gemeinschaft der Gläubigen vor Unheil. Dass es ein christliches Objekt ist, spielt aber nicht die entscheidende Rolle in MacGregors Botschaft: „Wenn wir mit anderen Menschen auf angemessene Art zusammenleben, wenn wir miteinander leben, dann sind wir dem Himmel am nächsten.“ Und dem Licht.