Leuchtende Farben Narziss in Pompeji - neues Fresko freigelegt

Rom / DPA

Archäologen in Pompeji haben erneut Kunstschätze voll „Liebe und Sinnlichkeit“ ans Tageslicht befördert: Nun wurde ein Fresko mit Narziss in der italienischen Ausgrabungsstätte freigelegt.

Das Wandgemälde in dem Atrium eines Hauses zeigt auf leuchtenden Farben jenen Menschen aus der griechischen Mythologie, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt.

Der wissenschaftliche Leiter in Pompeji, Massimo Osanna, sprach am Donnerstag von einer Umgebung, die „von dem Thema Lebensfreude, Schönheit und Eitelkeit“ geprägt sei. Am gleichen Ort hatten Archäologen vor kurzem ein Fresko freigelegt, das den Göttervater Zeus in Gestalt eines Schwans mit der nackten Königstochter Leda zeigt.

Die antike Stadt wurde im Jahr 79 nach Christus von der Asche des Vesuvs verschüttet. In letzter Zeit sind etliche bedeutende Funde in der Ausgrabungsstätte bei Neapel gemacht worden: Neben Skeletten mehrerer Menschen wurden auch Überreste eines Pferdes gefunden.

Pompeji ist eine der berühmtesten archäologischen Stätten der Welt und gehört zu den meistbesuchten Attraktionen in Italien.