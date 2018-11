Konzert Nana Mouskouri beglückt in Stuttgart

Stuttgart / Magdi Aboul-Kheir

Um den Mikroständer rankt sich eine weiße Rose und wartet auf den Weltstar, der sie später zärtlich mit der Fingerspitze berühren wird.

Nana Mouskouri ist noch gar nicht auf der Bühne, da wird sie in der Stuttgarter Liederhalle schon gefeiert. Ach was, gejubelt. Ein Video zelebriert Stationen ihres Werdegangs. Die ersten großen Auftritte: Athen 1958, Paris und New York 1962. Die Arbeit mit den ganz Großen der Musik- und Show-Welt. Legrand, Belafonte, Aznavour, Cohen. Konzerte, Alben, Hits. 300 Millionen verkaufte Tonträger. Politische Karriere und Unicef-Engagement. Was für eine Karriere. Was für ein Leben.

Mit ihrer Abschiedstour endet das Video. Vor zehn Jahren war das. Doch Nana Mouskouri ist mal wieder unterwegs, mit 84. „Forever Young“ nennt sie die Tour und singt den nämlichen Song von Bob Dylan, ebenso Charles Aznavours „Sa Jeunesse“.

Zeit ist ein Thema, gleichermaßen von Traurigkeit und Hoffnung getragen, beides gehöre untrennbar zueinander. Man soll das Leben genießen mit allen Facetten, soll Freude schenken und annehmen. In Schwarz und Grau und Weiß und Glitzer grüßt Nana Mouskouri. Eine Ikone der Popkultur: die dunklen Haare, die große Brille.

Und diese Stimme. In mittleren und tieferen Lagen ist sie sofort wundervoll da, aber die griechische Weltbürgerin scheut auch keine Höhen; wenn da mal eine Brüchigkeit ist, stört das niemanden. Überhaupt schont sie sich kein bisschen, zwei Stunden Konzert wird sie durchgehend im Stehen absolvieren.

Alte Lieder werde sie singen, „ich hoffe, das ist für Sie auch angenehm“, witzelt sie. „Blue Bayou“, „La Provence“, „Lieder, die die Liebe schreibt“, „In The Ghetto“. Sie sei eben noch immer da, erzählt sie, mit all diesen Songs, die sie ausmachen, die Geschichte schrieben, rund 1500 soll sie aufgenommen haben.

Sie bleibt bei sich

Und dann erinnert sie, die 84-Jährige, an diejenigen, die schon gegangen sind. Inbrünstig auch an Amy Winehouse, die nur 27 wurde. Deren „Love Is A Losing Game“ singt sie, herzzerreißend. Nana Mouskouri, in Deutschland oft auf Schlager reduziert, die grandiose Jazz-Interpretin. „Amazing Grace“ wird zum Blues, alles an ihr ist Musik, jede Faser, jede Bewegung.

Sie wechselt die Lagen, die Genres, die Sprachen, die Jahrzehnte – und bleibt immer bei sich. Sie verneigt sich vor der Piaf, gibt dann „Lili Marleen“ und das „Lied der Freiheit“, „Somewhere Over The Rainbow“ und „Halleluja“. Zu ihren Füßen sammeln sich Blumen und Stoffherzen an. Und getragen wird Nana Mouskouri nicht nur von der Zuneigung der Fans im Saal, sondern auch von der Vier-Mann-Band. Die von Luciano Di Napoli geleitete Combo genießt es ganz offensichtlich, sich mit dieser Legende die Bühne zu teilen.

„Sie müssen singen, alle!“, spornt sie die Menge an. Was denn sonst, bei diesen Zugaben, „Guten Morgen, Sonnenschein“ abends um zehn, „Ein Schiff wird kommen“ und natürlich „Weiße Rosen aus Athen“. Lächelnd, winkend geht Nana Mouskouri ab, die Zuhörer sind begeistert, beglückt, berührt, bewegt.

Um den Mikroständer rankt sich die ewige weiße Rose.