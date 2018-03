Benefiz Musikmarathon im Roxy für Menschen in Not

Sechs Stunden Live-Musik für zehn Euro

Eintritt Der Musikmarathon beginnt am Samstag, 18 Uhr. Eintritt: 10 Euro. Der Zeitplan: Um 18.45 Uhr spielt die Road­string Army, von 19 Uhr an Provinz, Stereo Dynamite, Matthew Mathilda, Der Herr Polaris; von 20 Uhr an Kosmo, Brightest Day, Herogram, Astra van Nelle; von 21 Uhr an On, Bruckner, Django S., Get Well Soon; von 22 Uhr an Alex Mofa Gang, Tim Vantol, Morizz Fizzl; von 23 Uhr an Grizzly, Stepfather Fred, City Kids Feel The Beat und Suchtpotenzial. Danach legen die DJs Purple Haze und Roter Freibeuter auf.