Rust Musikfestival „Rolling Stone Park“ zählt 2200 Besucher

Rust / DPA

Nach der ersten Ausgabe des Musikfestivals „Rolling Stone Park“ haben die Veranstalter eine Fortsetzung beschlossen. Das Festival in Rust bei Freiburg werde künftig jedes Jahr stattfinden, sagte eine Sprecherin. Die Premiere sei positiv verlaufen. Zu der zwei Tage dauernden Veranstaltung im Europa-Park in Rust, die in der Nacht zum Sonntag zu Ende ging, seien 2200 Besucher gekommen. Damit seien die Erwartungen erfüllt worden. Die zweite Ausgabe werde es nächstes Jahr im November geben, der Vorverkauf habe begonnen.

Das Indoor-Musik-Festival mit mehr als 30 Künstlern auf vier Bühnen fand dieses Jahr erstmals statt. Es traten unter anderem die Bands Element Of Crime, The Flaming Lips sowie die Sängerin Anna Calvi auf.

„Rolling Stone Park“ ist laut Veranstalter die Winterausgabe des „Southside“-Festivals, das jeden Sommer in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) organisiert wird. Dieses wird nächstes Jahr 20 Jahre alt und soll vom 21. bis 23. Juni stattfinden. Laut Veranstalter zieht es jährlich rund 60 000 Menschen an.

Musikfestival Rolling Stone Park

Southside