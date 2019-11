Ein Musical über die Sängerin Tina Turner kommt im nächsten Jahr nach Stuttgart. Wie die Produktionsgesellschaft Stage Entertainment am Donnerstag mitteilte, soll „Tina - Das Tina Turner Musical“ am 5. November 2020 im Palladiumtheater Premiere feiern. Zuvor wurde es in Hamburg aufgeführt. Das biografische Musical erzählt die Geschichte der Sängerin, die unter anderem mit Liedern wie „What's Love Got To Do With It“ oder „The Best“ weltberühmt wurde. „Tina - Das Tina Turner Musical“ wurde mit der Sängerin entwickelt und von ihr autorisiert. Autorin des Musicals ist Katori Hall, Regie führt Phyllida Lloyd. Es wird zunächst für eine Spielzeit in Stuttgart bleiben.

Website Stage Entertainment zu Tina - Das Tina Turner Musical