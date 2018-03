Stuttgart Musical „Anastasia“ löst „Bodyguard“ in Stuttgart ab

Musical „Anastasia“ löst „Bodyguard“ in Stuttgart ab

Stuttgart / DPA

Lebensfroh-mutige Zarentochter statt gut beschützter Superstar: Im Herbst feiert das Musical „Anastasia“ in Stuttgart Deutschlandspremiere - und löst „Bodyguard“ ab. Wie Stage Entertainment am Montag mitteilte, kommt die Bühnenadaption des US-Zeichentrickfilms von 1997 im Palladium-Theater auf die Bühne. „Bodyguard“ wechselt nach Wien. Auf der zweiten Stuttgarter Musical-Bühne läuft seit Februar „Der Glöckner von Notre Dame“. Die letzten Musical-Deutschlandpremieren in Stuttgart waren „Mary Poppins“ 2016, „Rebecca“ 2011 und „Wicked - Die Hexen von Oz“ 2007.

