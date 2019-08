Das Museum Brot und Kunst in Ulm glänzt nach der Sanierung mit einer bemerkenswert fantasievollen Dauerausstellung. Egal, wo man hinschaut, in jedem Eck findet sich was Spannendes. Gleich im ersten Raum hängen allerlei Werkzeuge an der Wand. Alles, was nötig ist zum Säen, zum Mahlen, zum Backen – zum Brot Herstellen eben. Auf einem Tisch anbei kann man es dann auch selbst ausprobieren: Erst ein Korn säen, d...