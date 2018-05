Festivals Mehr als Bierduschen vor der Bühne

Wer im Sommer zu Open Airs lockt (von oben im Uhrzeigersinn): Muse zu Rock im Park/Rock am Ring; The Prodigy zum Southside; The Kills mit Frontfrau zum Maifeld. © Foto: Imago

Neuhausen ob Eck / Claudia Reicherter

Zwei Themen prägen diese Open-Air-Saison, die bislang eine untergeordnete bis keine Rolle spielten: Veranstalter sorgen sich angesichts der Tatsache, dass regelmäßige Konzertbesuche zwar jung und gesund halten sollen, aber auch Festival-Gänger vor dem Altern nicht gefeit sind, mehr denn je ums nachhaltige Wohlbefinden ihres Publikums. Und denken im Rahmen der Me-Too-Bewegung erstmals über gendermäßig ausgeglichene Programme nach. Rund 32 Millionen Besucher hat das Statistische Landesamt Hessen im Juli 2017 als „Jahreswert bei Festivals und Festspielen“ ermittelt. Das entspricht mehr als einem Drittel der deutschen Gesamtbevölkerung.

Da die Jugend heute oftmals DJs dem Live-Rock-Erlebnis vorzieht, finden sich unter Rockkonzert-Besuchern neben der traditionellen Zielgruppe der 16- bis 29-Jährigen immer mehr 30- bis 60-Jährige. Menschen dieser Altersklasse verfügen tendenziell über mehr Geld als Schüler, Azubis und Studenten, dazu haben sie häufig schon eigene Familien – und schätzen deshalb mehr als Bierduschen vor der Bühne den Komfort. Eine Southside-Besucherin sprach vergangenes Jahr vom „angenehm hohen Altersdurchschnitt“ im seit 2015 auf dem Gelände bei Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) angebotenen „Resort“-Camping.

Ein Sommermärchen

Ihr Eindruck deckt sich mit Umfrage-Ergebnissen, die FKP Scorpio 2016 und 2017 von den knapp 2400 Gästen des A Summer’s Tale in Luhmühlen bei Hamburg erhielt. Das Durchschnittsalter dieses Festivals, das sich als erstes in Deutschland explizit und konsequent an „insbesondere erwachsene Musikfans“ wandte, liegt bei 38,5 Jahren. Die Mehrzahl der Besucher ist weiblich – 62,7 Prozent. Etwa ein Viertel aller Festivalgänger reist mit Kindern an, auch unter zwei Jahren.

„Insbesondere Erwachsene stellen höhere Anforderungen an die Unterbringung, den Service und das kulturelle Gesamtkonzept“, hat FKP Scorpio festgestellt. Dem kommt der Veranstalter im Naturpark Lüneburger Heide etwa mit kulinarischen Workshops, Wein­ver­kostungen, Kletter-Yoga, Lesungen, Familienprogramm, Komfortcamping und erschwinglichen Tagestickets ab 49 Euro entgegen. Andererseits bleibe die Musik zentrale Anreise-Motivation. So treten dort zwischen 1. und 4. August die Editors, Mando Diao, Madness, Belle & Sebastian, Fury in the Slaughterhouse, Kettcar und KT Tunstall sowie 20 weitere Acts auf.

Die großen Schwestern

Seit Kurzem ist auch das Line-up der Schwesterfestivals Hurricane und Southside komplett. Der Altersschnitt der Fans ist niedriger als beim nördlichen Sommermärchen, doch setzt FKP Scorpio auch in Scheeßel und Neuhausen von 22. bis 24. Juni zunehmend auf Wohlfühlen. Neben Green Camping und Ruhezonen gibt es vorab buchbare Strom- und W-Lan-Versorgung sowie ein „Food-Line-up“ – für Kombitickets zwischen 199 und 589 Euro.

Auch das Musik-Programm kann sich hören und sehen lassen: Arctic Monkeys, Arcade Fire, Prodigy, Billy Talent, Biffy Clyro, Marteria, Kraftklub, Broilers und mehr als 80 weitere Künstler oder Bands. Unter den 36 Musikern der Headliner sind allerdings gerade mal vier Frauen.

Weniger auf genregrenzenlose Vielfalt als auf eine so stimmige wie exquisite Auswahl setzt das Maifeld Derby von 15. bis 17. Juni auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Der Sonntag mit Eels, Black Rebel Motorcycle Club und The Kills, den Edinburgher Young Fathers und Golden Dawn Arkestra aus Austin lässt das Herz jedes Rockfans höherschlagen – und das für 50 Euro pro Tagesticket. Ohne Camping, das kostet zusätzlich 15 Euro. Am Freitag sind etwa Nils Frahm, Jon Hopkins, Kreisky am Start, am Samstag Editors, Wombats, Neurosis, alles in allem 70 Acts. Das Dreitagesticket kostet 105 Euro, dazu gibt es – fürs Wohlbefinden der gereifteren Besucher – spezielle „Hotel Bundles“.

Viel Punk und Rock bietet das beliebte Taubertal-Festival bei Rothenburg (Mittelfranken): von 10. bis 12. August Beat­steaks, Kraftklub, Broilers, Feine Sahne Fischfilet, Killerpilze, Hot Water Music, dazu In Flames, Käptn Peng, Marteria, Faber und viele andere. Die Tickets zu 129 Euro werden langsam knapp.

Headliner-Höhepunkte

Unschlagbar in Menge wie Vielfalt hochkarätiger Bands sind Rock am Ring und Rock im Park, die Marek Lieberberg parallel von 1. bis 3. Juni auf dem Nürburgring (Eifel) und dem Zeppelinfeld (Nürnberg) veranstaltet: die Foo Fighters versprechen mit 150 Minuten das längste Set, dazu kommen bei RiP am Freitag Gorillaz und Rise Against; am Samstag Thirty Seconds to Mars, A Perfect Circle, Alt-J und Casper; und am Sonntag exklusiv Muse, dazu Snow Patrol, Kettcar, Heißkalt – und pro Tag 25 weitere. Mehr große Namen im Line-up geht kaum – für Drei-Tages-Pässe ab 189/239 Euro.

Dass die Headliner statt wie bisher zu zehn Prozent zur Hälfte aus Musikerinnen bestehen, wie es die internationale Kampagne „Keychange“ (Tonartwechsel) anstrebt, ist in naher Zukunft unwahrscheinlich. Dazu gibt es einfach zu wenige Frauen-Bands.

Löbliche Ausnahme 2018 bildet das Maifeld, das bei zwei von drei Headlinern eine Frontfrau (The Kills) und eine Drummerin (Black Rebel Motorcycle Club) bietet. Der dieses Jahr erstmals auch im Süden veranstaltete Rolling Stone Weekender im Europa-Park Rust (16. bis 17. November) hat neben Anna Calvi The Breeders im Programm: mit Pixies-Ex-Bassistin Kim Deal und Zwillingsschwester Kelley. Beide passen mit dann 57 Jahren auch zur reiferen Zielgruppe. Das ist noch eine Weile hin, aber Karten gibt’s schon.