Film Marvel & Co.: Filme für Millionen Eingeweihte

Hollywood / Magdi Aboul-Kheir

Der hammerschwingende Thor düst mit dem genetisch veränderten Waschbären Rocket Raccoon und dem laufenden Baum Groot durchs All, während Captain America und seine Getreuen sich in Wakanda mit bösen Mächten eine Schlacht liefert und sich Iron Man zur gleichen Zeit mit Dr. Strange und Spiderman auf dem Planeten Titan Oberbösewicht Thanos stellt, wo plötzlich auch die Guardians Starlord, Drax und Mantis auftauchen. Fehlt eigentlich nur der Ant-Man.

Alles klar, jubeln Marvel-Fans, coole Sache. Alle anderen kratzen sich am Kopf und fragen: Hä?

Die oben beschriebene Szenerie schildert freilich keinen abseitigen Comic für Insider, keinen abgefahrenen Nerd-Kram. Sondern es geht um einen der teuersten, aber auch erfolgreichsten Filme. „Avengers: Infinity War“ hat mindestens 300 Millionen Dollar gekostet, mittlerweile aber weltweit bereits fast zwei Milliarden Dollar eingespielt.

„Avengers: Infinity War“ ist der 19. Film im „Marvel Cinematic Universe“ (MCU), wie die Comic-Schmiede ihre Filmserie nennt. Es ist das 19. Abenteuer in gerade mal zehn Jahren, seit Marvel mit „Iron Man“ ernst gemacht hat. Die Handlungen dieser Filme bauen aufeinander auf und überkreuzen sich, manche der Streifen sind mehr auf einzelne Helden zugeschnitten, manche sind Gruppen-Abenteuer – und im neuen „Avengers“-Spektakel kumuliert all das. Fast 30 Hauptfiguren und wichtige Nebencharaktere sind darin versammelt.

Film-Universen sind in Mode

Wer von diesen Streifen nur wenige oder keinen gesehen hat, würde im neuesten Werk nicht einmal Bahnhof verstehen. Es ist erstaunlich: Ein Film, dessen Inhalt vielen Menschen völlig unverständlich sein dürfte, bricht Kassenrekorde.

Im kommerziellen Kino haben sich also gewisse Genres oder Reihen als etwas völlig Eigenständiges etabliert. Natürlich sind Comic- und Fantasyfilme integrale, ja zentrale Bestandteile der Popkultur. Dennoch ist die Spaltung des Marktes bedeutsam.

Denn es geht ja nicht nur um die Filme von Marvel. Film-Universen sind in Mode: Konkurrent DC Comics treibt Ähnliches mit seinen Helden Superman, Batman, Wonder Woman & Co., Universal möchte mit seinen allbekannten Monstern ein eigenes „Dark Universe“ erschaffen. Selbst James Bond ist mittlerweile in einer Art des seriellen Erzählens angekommen. Und für den „Star Wars“-Kosmos werden immer neue Reihen und Einzelfilme erdacht – taucht da am Ende des neuen Sternenkrieg-Abenteuers „Solo“ nicht überraschend eine Figur aus den Prequels auf?

Offenbar haben sich innerhalb des Massenmediums Kino also eigene Filmwelten für Eingeweihte entwickelt. Wirft man ein Blick auf die Liste der erfolgreichsten Filme von vor 25 Jahren, findet man in Deutschland unter den Top 20 nur zwei Fortsetzungen. Vor zehn Jahren war es sechs. 2017 sind unter den Top 20 sage und schreibe elf Fortsetzungen, und hinzu kommen noch einige Remakes. In diesem Jahr werden in den deutschen Kinos rund 40 Fortsetzungen laufen.

Lizenz zum Gelddrucken

Das alles wäre egal, wenn diese Entwicklung des Popcornkinos keinen Einfluss auf den Rest der Filmwelt hätte. Hat sie aber. Denn die meisten dieser Filme sind superteuer, zugleich jedoch – weil gerade Marvel und Muttergesellschaft Disney weiß, was Fans lieben – oft wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Das heißt, es wird weniger auf andere, originelle, eventuell riskante Ideen gesetzt.

Man kann nicht behaupten, dass diese Fortsetzungen unkreativ gestaltet werden – im Gegenteil, es ist erstaunlich, welche Ressourcen eingesetzt werden, wie viele gute Autoren und begabte Regisseure (teilweise sogar Talente aus der Indie-Szene) mit dieser Spielart des Kinos befasst sind. Nicht zu vergessen die vielen prominenten Aktricen und Akteure: In „Avengers: Infinity War“ spielen Robert Downey jr. und Benedict Cumberbatch mit, Mark Ruffalo und Scarlett Johansson, Tom Hiddleston und Chris Hemsworth, Josh Brolin und Idris Elba, Chris Pratt und Gwyneth Paltrow, Benicio des Toro und William Hurt und und und.

Für andere Arten des Films bleibt, zumal in Hollywood, daher weniger übrig. Warum sollen Disney und Universal, Warner und Paramount vor allem auf neue Stoffe setzen, wenn die lukrative Fortsetzungsmaschine so am Rollen ist? Darunter leidet mittelfristig die Vielfalt des Unterhaltungskinos, zumal Märkte wie China, die immer wichtiger für die US-Produzenten werden, genau auf diese kunterbunte und laute Art des Kinos abfahren.

Ach, und wo der Ant-Man abgeblieben ist? Anfang Juli kommt „Ant-Man and the Wasp“ in die Kinos, Film Nummer 20 aus Marvels Film-Universum.