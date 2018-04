Konzert Lotte in der Roxy-Cafébar: Pop aus den Charts

Ulm / Walter Notz

Eingängige Popsongs, Balladen über die eigene Befindlichkeit. Lotte, die Singer-Songwriterin mit oberschwäbischen Wurzeln, präsentierte ihren fast ausschließlich weiblichen Fans in der Roxy-Cafébar Songs aus ihrem Debütalbum „Querfeldein“. Viele waren aus dem Raum Ravensburg nach Ulm angereist. Denn von dort stammt die 22-jährige Sängerin, und ihre Erinnerungen, ihre Gefühle für ihre Heimatstadt hat sie in „Stadt der Türme“ verarbeitet.

Bevor ihr Auftritt in der Roxy-Café­bar losging, hatte Lotte die Fans auf eine unverständlich lange Geduldsprobe gestellt. 45 Minuten Umbaupause! Dann aber war sie sofort präsent, zeigte mit „Farben“, was sie vor allem musikalisch drauf hat. Catchy Popmelodien, clevere Produktion und bei Bedarf hymnische „Chöre“.

Lotte hat die neue deutsche Popkultur verinnerlicht. Alles, was in den vergangenen Jahren an erfolgreichem deutschsprachigem Pop in den Charts war, findet sich bei ihr. Die eigenständige Note hingegen, das „Lotte-Ding“, ist noch nicht ganz spürbar. Vielleicht fehlt auch nur der eine Hit, der den Funken zum Publikum noch mehr überspringen lässt als beim Auftritt in Ulm. „Auf Dich“ hätte das Zeug dazu, der perfekte Soundtrack für die sommerliche Beach-Party.

Sogar einen neuen Song hatte Lotte für ihre Fans in Ulm dabei. In „Alles zieht vorbei“ reflektiert sie über die jüngsten Monate, die ihr Leben umgekrempelt haben.

Lotte und ihre vier Musiker präsentierten sich als gut eingespieltes Team mit druckvollen Gitarren und atmosphärischem Key­board-Sound. Die Atmosphäre war besonders bei Songs wie „Unbeholfen“ oder „Fluchtreflex“ sehr eindringlich. Lotte kann aber auch genau das Gegenteil. Fröhlich optimistischer Po­wer-Pop, der die Fans bei „Auch wenn’s zu Ende geht“ und „Auf beiden Beinen“ tatsächlich in Bewegung setzt. Guter Ansatzpunkt für die weitere Karriere.