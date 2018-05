Leitartikel Jürgen Kanold zum Nobelpreis für Literatur Literaturnobelpreis-Jury: Ein Stoff für Groschenhefte

Ulm / Jürgen Kanold

Man kennt sich. Auf Lebenszeit sind sie ernannt, die mehr oder weniger ehrwürdigen Damen und Herren der königlichen Jury: Sie lieben und sie hassen sich, sie intrigieren, lügen und bekämpfen sich bis aufs Messer. Dann sitzen sie zusammen zum Showdown und vergeben den berühmtesten Preis in der Kulturwelt – Machtspiele und Eifersuchtsdramen, angefeuert von Geltungssucht. Ein toller Plot. Unterhaltungsromane aber hatten eigentlich nie eine Chance bei der Schwedischen Akademie, die den Nobelpreis für Literatur vergibt.

Tatsächlich liefert die Akademie jetzt selbst, ganz real, solchen Stoff für Groschenhefte. Indiskretionen und politischer Streit belasteten das Gremium schon lange, aber seit die Zeitung „Dagens Nyheter“ berichtete, dass der Ehemann von Akademiemitglied Katarina Frostenson über Jahre hinweg zahlreiche weibliche Mitglieder, auch Frauen und Töchter von Akademiemitgliedern, sexuell belästigt oder missbraucht haben soll, herrscht in Stockholm der Ausnahmezustand. Zahlreiche Mitglieder sind zurückgetreten, das Gremium ist nicht mehr handlungsfähig. Der vorläufige Höhepunkt des Skandals: Der Literaturnobelpreis 2018 fällt aus beziehungsweise soll erst 2019 vergeben werden.

Was uns das angeht, wenn sich eine jahrhundertealte Institution in Schweden selbst zerlegt? Wenn ein aristokratisches Gremium aus kleinbürgerlicher Missgunst zerfällt? Es macht uns betroffen, weil der Nobelpreis für Literatur nichts mehr wert ist, wenn die Jury nur ein erbarmungswürdiger Haufen ist. Weil Preisträger beschädigt werden.

Das Ritual geht ja so: Jedes Jahr Anfang Oktober, es ist ein Donnerstag, tritt um 13 Uhr in Stockholm die Ständige Sekretärin oder der Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie vor die Presse und verkündet in knappen Sätzen, wer den Nobelpreis für Literatur gewonnen hat. Das ist eine der weltweit spannendsten, meistdiskutierten Personalien im Kulturbetrieb. Und die Korken knallen nicht zuletzt bei den Verlagen, die das Werk der Schriftstellerin oder des Schriftstellers verkaufen. Der Nobelpreis ist die beste Werbung. Aber auch ein wunderbarer Anreiz für den Leser, Neues zu entdecken und kennenzulernen.

Über die Entscheidungen der Jury ist immer trefflich gestritten worden, nicht erst seit Bob Dylan. Jahrhundertgrößen wie Franz Kafka, James Joyce, Bertolt Brecht und Robert Musil haben den Nobelpreis nicht bekommen, dafür längst vergessene Lyriker aus fernen Ländern. Auch das relativiert die Auszeichnung. Wobei in der globalen Welt mit unzähligen Sprachen und Literaturen alles eine Frage der Perspektive ist. Aber gerade weil die Schwedische Akademie ein so unnahbares, geheimnisvolles, ein im Stillen arbeitendes unberechenbares Gremium war, hatte sie sich eine enorme Autorität erarbeitet. Die ist dahin. Und jetzt? Die Schweden müssen die Akademie komplett neu aufstellen und organisieren. Denn es gibt noch viele sehr würdige Nobelpreiskandidaten – und große Literatur.

