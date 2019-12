Es ist eines seiner letzten, noch hellen Gedichte, ein „Wunderwerk“, wie Rüdiger Safranski schreibt: „Andenken“ heißt die Hymne, 1803 entstanden in der Erinnerung an die Zeit in Bordeaux. Es sind Strophen Friedrich Hölderlins über Aufbruch und Ankunft, das Unterwegssein und die lockende...