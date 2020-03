Diese Geschichte spielt an der Küste von South Carolina, in einer paradiesischen Natur. „Marschland ist ein Ort des Lichts, wo Gras in Wasser wächst und Wasser in den Himmel fließt.“ Dort lebt einsam ein Mädchen, Kya, das von allen verlassen wird: von der Mutter, den Geschwistern und bald au...