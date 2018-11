Angeschaut Lehmpfuhl spontan luftig statt spontan fett

Ulm/Berlin / cli

Für fett und schwer per Hand auf die Leinwand geschichtete großformatige Ansichten in Öl ist Christopher Lehm­pfuhl bekannt. Das hat er in Ulm zuletzt 2015 mit dem Ergebnis einer Plein-Air-­Aktion vor dem Münster in der Galerie Tobias Schrade gezeigt. Begonnen hatte der Berliner aber als Schüler des Grafikers Klaus Fußmann und im kleinen Format. Mit handlichen Aquarellen kehrt der zu den kommerziell erfolgreichen jüngeren deutschen Malern zählende 46-Jährige jetzt zurück ins Ulmer Fischerviertel. Gemeinsam hatten der Künstler und der Galerist die Idee, sich erstmals ganz auf Arbeiten auf Papier aus den vergangenen 17 Jahren zu konzentrieren. „Aquarelle“ vereint – auch in einem zweisprachigen Katalog – mehr als 40 Interieurs, Stadtansichten, Landschaften (rechts „Scheichenspitz im Abendlicht“, 2018), die wie die Ölbilder spontan vor dem Motiv im Freien entstehen. Doch sie wirken luftig und leicht. Dürer, Nolde, Hopper, Heckel und Fußmann scheinen als Vorbilder durch. Lehm­pfuhls Ziel einer eigenen Bildsprache ist bei aller Virtuosität jedoch schwer zu erreichen, zumal wenn er gegenständlich bleibt (bis 22. Dezember; Di-Fr 13-18, Sa 11-15 Uhr).