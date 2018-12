Ausstellung Landesmuseum lässt Antike aufleben

© Foto: Hellenic Ministry of Culture and Sports, Foto: S. Mavrommatis

Der Stolz der Kuratoren: Diese Goldmaske, entstanden 1600 v. Chr., ist aus dem Archäologischen Nationalmuseum Athen zu Gast. © Foto: Hellenic Ministry of Culture and Sports, Foto: S. Mavrommatis

Karlsruhe / Lena Grundhuber

Heinrich Schliemann triumphierte. Die goldene Totenmaske und der Leichnam, die er im Schachtgrab V in Mykene gefunden hatte, waren genau das, was er sich vorgestellt hatte: „Dieser ähnelt sehr dem Bilde, das meine Phantasie sich längst von Agamemnon gemacht hat“, telegraphierte er 1876 gleich nach der Ausgrabung an den griechischen Minister. Da allerdings ging wirklich die Fantasie mit dem deutschen Kaufmann und Troja-Fanatiker durch. Um Agamemnon handelte es sich jedenfalls nicht bei diesem Toten. Dafür war der Fund ungefähr 400 Jahre zu alt.

Dennoch, hätte Heinrich Schliemann nicht so fest an den Wahrheitsgehalt der homerischen Epen geglaubt, wüsste man heute sehr viel weniger über diese erste Hochkultur des europäischen Festlands, die um 1600 vor Christus ihren Aufschwung nahm. Und diese Ausstellung gäbe es auch nicht: „Mykene – die sagenhafte Welt des Agamemnon“ heißt die Schau des Badischen Landesmuseums, und darin ist wirklich vieles Gold, was glänzt.

Mehr als 400 Objekte aus Griechenland hat das Museum leihweise bekommen, was ein prunkvoller Beweis für die neuen, verbesserten Beziehungen ist: Nach jahrzehntelangem Streit hatte Baden-Württemberg 2014 zwei Kykladen-Objekte an Griechenland zurückgegeben. Seitdem stehen die Zeichen auf Kooperation, heißt es in Karlsruhe. Im Frühjahr 2019 wird es im Gegenzug eine Jugendstil-Ausstellung aus den Beständen des Badischen Landesmuseums in Athen geben.

Von der kulturpolitischen Entspannung profitiert nicht zuletzt der Besucher, denn nach dem Empfang durch einen Abguss des mächtigen mykenischen Löwentors bekommt er Objekte zu sehen, die zum Teil noch nie zuvor ausgestellt waren: einen Achatsiegelstein zum Beispiel, in dem eine Kampfszene unfassbar fein eingraviert ist, aus dem erst 2015 entdeckten Grab des Greifenkriegers in Pylos. Oder die Krone von Routsi, die wahrscheinlich einer Priesterin gehörte.

Kämme, Schmuck, Keramik, ein bronzezeitlicher Souvlaki-­Grill, ja sogar einige verkohlte Feigen bringen den Besuchern das alltägliche Leben der Menschen näher. Delikat gearbeitete Schmetterlingsohrringe, Bienen, eine Eule und eine wunderhübsche goldene Kröte lassen ahnen, wie groß der Einfluss anderer Hochkulturen, speziell der Kretas war – die Minoer besaßen bereits Jahrhunderte zuvor Palastbauten, eine Verwaltungsstruktur und Schrift.

Um 1450 vor Christus brannten die Paläste auf Kreta nieder, die mykenische Elite übernahm die Macht auf der Insel und eignete sich das Knowhow der Minoer an. Die Palastzeit auf dem Festland in Zentren wie Mykene, Tiryns oder Pylos, die große Landstriche beherrschten, ist in der Karlsruher Ausstellung praktisch 1:1 nachgebaut: in Form eines Thronsaals, eines „Megarons“, mit Delfinen und Tintenfischen auf dem Boden und Gemälden an den Wänden. Der Besucher kann auf „Agamemnons Thron“ Platz nehmen, flankiert von Greifen und Löwen, die die Machtfülle der Herrscher unterstreichen.

Eine kriegerische Demonstration in sich stellt ein sogenannter Eberzahnhelm in der Vitrine dar: Ungefähr 70 Wildschweine mussten sterben, damit der Träger des Teils sich als größter Jägerheld aller Zeiten inszenieren konnte, obwohl ein Bronzehelm wohl die praktischere Alternative gewesen wäre. Doch die martialische Kopfbedeckung ist im Gedächtnis der Menschheit geblieben, und schuld daran ist nicht zuletzt Homer. „Schön und künstlich gereiht; und ein Filz war drinnen befestigt“, so beschreibt der Sänger wohl im 8. Jahrhundert vor Christus den Eberzahnhelm auf Odysseus’ schlauem Kopf – vierhundert Jahre, nachdem die mykenischen Paläste abgebrannt worden waren und die Kultur aus unklaren Gründen niederging.

„Auch aus Leder geformt; inwendig mit häufigen Riemen/Wölbt’ er sich, straff durchspannt; und auswärts schienen die Hauer/Vom weißzahnigen Schwein und starreten hierhin und dorthin“. Fakt oder Fiktion: Ohne Homers geflügelte Worte, da hatte das alte Marketing-Genie Schliemann schon recht, wäre Mykene nur der halbe Mythos.