Baden-Württemberg will Mitte April zehn menschliche Schädel an Australien zurückgeben. Das bestätigte das Wissenschaftsministerium am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Schädel indigener Australier waren demzufolge um 1900 herum zu „wissenschaftlichen Zwecken“ nach Europa gelangt. Auch die „Stuttgarter Nachrichten“ hatten darüber berichtet. Zwei Schädel liegen im Stuttgarter Linden-Museum - acht Schädel in der Universität Freiburg. „Wir sehen uns in der Verantwortung, angemessen mit den menschlichen Überresten umzugehen und sie zurückzugeben, damit sie beerdigt werden können“, sagte Wissenschafts-Staatssekretärin Petra Olschowski der Deutschen Presse-Agentur. Für die Übergabe reist im April eine australische Delegation nach Stuttgart.

