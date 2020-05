Und die Kultur? Jetzt dürfen wir zumindest wieder unter strengen Hygieneauflagen in Museen – wie das schon länger in Autohäusern möglich ist. Klar, man geht nicht in eine Kunsthalle, um ein Rembrandt-Gemälde zu kaufen und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Aber weshalb man sich im Discounter...