Beziehungen Kritische Bilanz

Stuttgart / Harald John

Baden-Württembergs Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski hat mit Blick auf die Donauraumaktivitäten des Landes eine gemischte Bilanz ihrer Balkanreise gezogen. „Die Idee, dass der Fluss Länder und Menschen verbindet, funktioniert nicht von allein“, sagte Olschowski im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE. In vielen Ländern entlang der Donau habe sie gespürt, dass das Verhältnis zwischen der etablierten Kunst und neuer Kunst deutlich spannungsgeladen ist. Anders als in westlichen Ländern fehle es etwa in Serbien an einer kontinuierlichen Kulturarbeit, hat sie bei ihrem jüngsten Besuch in Belgrad bemerkt.

Dort konnte sie mit ihrem Team die Arbeit des internationalen Choreografen Saša Asentic, einem Stipendiaten der Akademie-Schloss-Solitude, studieren. Asentic macht seit zwei Jahrzehnten Stücke mit Menschen mit Behinderung und gilt europaweit als einer der wichtigsten Spezialisten für inklusive Theaterarbeit. Er machte deutlich, dass es in Serbien keine Unterstützung der öffentlichen Hand für seine Arbeit gibt. Die Arbeit mit Behinderten werde nicht gern gesehen.

Petra Olschowski gehörte zur baden-württembergischen Delegation unter Leitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die fünf Tage lang Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina bereiste. Im Rahmen dieser Tour kam sie mit zahlreichen Vertretern aus Kultur, Wissenschaft und Politik zusammen. Ihre Beobachtung nach diversen Gesprächen: „Wenn die Regierung wechselt, wechselt häufig der ganze Apparat.“ Und damit ändere sich häufig das gesamte Verständnis von Kunst.

Dies habe sich auch nach einem Treffen mit Projektverantwortlichen aus Novi Sad für die Kulturhauptstadt 2021 bestätigt. Es sei das mittlerweile vierte Team, dass die Aktivitäten plane. „Die Macher sind sehr modern und aufgeschlossen“, hat Olschowski festgestellt. Allerdings sei das Team mehrfach ausgewechselt worden und nun komme es auf die Planung der Details an, die offensichtlich noch unklar sind. Es sei eine spannende Frage, so die Staatssekretärin, wie man in der kulturellen Zusammenarbeit zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Ländern des Westbalkans Kontinuität erzeugen könne. Bislang seien vor allem Deutschland und Österreich die Treiber der Prozesse.