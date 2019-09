Sehen so moderne Helden aus? In den Büchern Rita Falks und deren Verfilmungen schon: Den sechsten Teil „Leberkäsjunkie“ (hier eine Szene mit Sebastian Bezzel als Franz Eberhofer und Luis Sosnowski als sein Sohn Paul) haben in den deutschen Kinos schon mehr als eine Million Besucher gesehen. © Foto: © 2019 Constantin Film Verleih GmbH / Bernd Schuller