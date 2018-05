Karlsruhe Kretschmann: Sanierung des Staatstheaters ist Bekenntnis

Karlsruhe / DPA

Die Sanierung des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe ist nach Überzeugung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein Bekenntnis des Landes zur Kultur auf höchstem Niveau. Baden-Württemberg sei nicht nur ein Industriestandort, sondern auch ein Kulturland von Weltruf, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch bei einem Besuch im Staatstheater. „Das Haus ist in die Jahre gekommen“, sagte er nach einer Besichtigung.

Das Drei-Sparten-Haus soll vom kommenden Jahr an in drei Abschnitten saniert und erweitert werden. Dafür sind bis zu 325 Millionen Euro vorgesehen, von denen das Land die Hälfte übernimmt. Bei einem Rundgang wies Generalintendant Peter Spuhler auf die beengten und zum Teil wenig praxisgerechten Verhältnisse in Werkstätten und Probenräumen hin. „Hier ist es ein bisschen wie in einem unaufgeräumten Kleiderschrank“, sagte er. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) danke der Landesregierung, aber auch dem Gemeinderat für die klaren Bekenntnisse zum Staatstheater. Es gehe auch um die Arbeitsbedingungen vieler Mitarbeiter.

Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) bezeichnete das 1975 fertiggestellte Staatstheater als harten Standortfaktor, dessen Strahlkraft weit über Baden-Württemberg hinausgehe. „Es ist gut investiertes Geld.“

Badisches Staatstheater

Kunstministerium