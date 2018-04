Konzert Kraftvolle Sinfonietta

Ulm / lt

Eine Reise nach Finnland steht bevor, die Proben für das Sommerprogramm laufen, da kam das „Aufwärmkonzert“ für einen gemeinnützigen Zweck gerade recht: Die Sinfonietta, das Orchester des Humboldt-Gymnasiums und der Musikschule Ulm, präsentierte sich im gut besuchten Konzertsaal der Musikschule bestens gelaunt. Herausragend die Solistin Madita Oser, die mit Felix Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert brillierte – mal sentimental, mal verspielt, mal furios meisterte sie das anspruchsvolle Werk.

Das Orchester unter Leitung von Christoph Kächele unterstützte die Virtuosin gewohnt sicher und kompakt und durfte anschließend kraftvoll aus sich herausgehen: Die „Haydn-Variationen“ von Johannes Brahms interpretierten die jungen Musiker mit großem Einfühlungsvermögen und, wo nötig, mit erstaunlicher Wucht. Präsentiert wurde die Veranstaltung vom Kiwanis Club Ulm/Neu-Ulm, der Teil einer weltweit tätigen Organisation zur Unterstützung bedürftiger Kinder ist.

Die Sinfonietta bricht am Donnerstag zu einer achttägigen Reise nach Helsinki auf, wo Konzerte am renommierten Sibelius-Musikgymnasium anstehen. Es handelt sich um einen Gegenbesuch, 2017 war das Orchester der finnischen Schule zu Gast in Ulm. Nach einem Tag noch in Stockholm geht es zurück in die Heimat – hier ist die Sinfonietta am 10. und 12. Juli in der Ulmer Pauluskirche zu hören.