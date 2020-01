Open-Air-Karten waren 2019 offenbar ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, zumindest in Ulm und Umgebung. So beliebt, dass der Konzertveranstalter Carlheinz Gern die Feiertage so stressfrei genießen konnte, dass es ihm selbst fast unheimlich war. In den vergangenen fünf Jahrzehnten in der Branche habe...