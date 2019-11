Nachdem zunächst die Talente der Musikschule Weißenhorn ihr Können im Renaissance-Saal des Fuggerschlosses hatten unter Beweis stellen dürfen, zeigten im Anschluss zwei echte Könner an ihren Instrumenten, was aus dem Zusammenspiel von Piano und Mandoline alles herauszuholen ist.

Avi Avital gehört seit geraumer Zeit zu den weltweit wichtigsten Mandolinisten, hat sein Instrument mit eigens für ihn komponierten Werken oder auch Vivaldi-Konzerten in die großen Philharmonien gebracht. Er war bereits für den renommierten internationalen Musikpreis Grammy nominiert und als Feature-Künstler beim Schleswig-Holstein Musik Festival 2017 dabei. Nun traf er in Weißenhorn im Rahmen der „Weissenhorn Klassik“-Tage gemeinsam mit dem eher im Jazz verorteten Pianisten Omer Klein auf.

Mit dem Duo ein ganz großer Wurf gelungen

Festival-Intendantin Esther Kretzinger war mit dem Duo ein ganz großer Wurf gelungen. Das durfte das Publikum im ausverkauften Saal bereits bei den wunderbar fließenden Orientalismen des Auftaktstücks „Zamzama“ erleben. Der mit allen weltmusikalischen Wassern vertraute Tastenmann ließ den Virtuosen am achtsaitigen Instrument glänzen und schüttete ihn niemals mit Harmoniebergen zu.

Im perfekten Unisono wie aus einem Guss

Noch deutlicher wurde das im poetisch-melancholischen „Lonely Girl“, das hier ihr Lächeln zurückgewinnen konnte. Das klang nicht nur im perfekten Unisono wie aus einem Guss und die Mandoline, die oft so spröde und trocken klingen kann, jubilierte geradezu. Auch in „Avis Song“, der bisher einzigen Komposition Avitals, der im Fuggerschloss zugab, dass er den Mut zur Improvisation erst aufbringen musste, da er sich in der perfekten Wiedergabe schwerster Violinkonzerte vom Blatt zunächst deutlich sicherer fühlte.

Routiniert und gleichermaßen beherzt

Davon war freilich an diesem Abend nichts zu hören. Routiniert und gleichermaßen beherzt wurden Omer Kleins Stücke „Espana“ und „Josephine“ geradezu zelebriert, und mit der Umsetzung von Johann Sebastian Bachs „Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004“ in der Fassung für Mandoline folgte noch ein echter Coup.

Während Avi Avital im Original geradezu atemberaubend über die schmalen Räume zwischen den Bünden flog, spiegelte Omer Klein den Bach’schen Kosmos mit beflügelten und feinsinnigen Improvisationen fern vom „Play Bach“-Klischee. Mit Kleins „Yemen“ fand der überaus gelungene Konzertabend schließlich einen berauschenden Abschluss. Eine Zugabe war bei so viel Begeisterung der Zuhörer Pflicht.