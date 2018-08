Musik Könige des Pop

PASADENA, CA - JUNE 01: Singer Prince performs onstage during the 2007 NCLR ALMA Awards held at the Pasadena Civic Auditorium on June 1, 2007 in Pasadena, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for NCLR) *** Local Caption *** Prince © Foto: Kevin Winter/Getty Images

(FILES) US singer Michael Jackson performs during the Democratic National Committee (DNC) benefit concert, "A Night at the Apollo", at the world-famous Apollo Theater 24 April 2002 in New York. Reports out of Los Angeles, California on June 25, 2009 say that Jackson ,50, has been rushed to the UCLA hospital after reportedly going into cardiac arrest and that he has died. AFP PHOTO/TIMOTHY A. CLARY/ FILES / AFP PHOTO / AFP FILES / TIMOTHY A. CLARY Foto: T. A. CLARY/ AFP © Foto: Fotos: T. A. CLARY/ AFP, Leon Neal / AFP, Kevin Winter/Getty

American singer Madonna performs onstage at the Cardiff Millennium Stadium on August 23, 2008 during the first concert of her "Sticky and Sweet" world tour. The US star was to play hits including "Like A Prayer", "Into The Groove" and "Hung Up" at the 75,000 capacity Millenium Stadium in Cardiff, Wales on the first night of the 49-date tour. AFP PHOTO/Leon Neal / AFP PHOTO / LEON NEAL © Foto: Leon Neal / AFP

Ulm / Claudia Reicherter

Diese Punk-Göre in Spitzencorsage, Ray-Ban-Sonnenbrille und Kurzjackett mit Pyramiden-Applikation. Diese Kaugummiblasen schlagende Polaroid-Chaotin, die via Zeitungsannonce erst die Fantasie und dann das Leben der hübsch braven, romantisch unterversorgten und tödlich gelangweilten Mittelschicht-­Hausfrau Roberta (Rosanna Arquette) einnimmt. Dieses unverschämt ausgefuchste und verführerische weibliche US-Gegenstück zu Christopher „Subway“ Lambert – so trat uns Madonna in der 1985 äußerst angesagten Kino-Komödie „Susan . . . verzweifelt gesucht“ entgegen. Der Soundtrack umfasst einen von Madonnas bis heute schönsten Hits: „Get Into The Groove“. Hits hatte Madonna Louise Ciccone seitdem viele, ebenso wie Michael Jackson und Prince. Sie sind „King“ und „Queen“ sowie das unbestrittene Wunderkind „of Pop“ – und sie alle kamen vor 60 Jahren zur Welt.

Die aufrechte, unerschrockene, leicht angeranzte Susan spiegelt, wer Madonna damals tatsächlich war. Erst kürzlich wurden in Frankfurt Polaroids des 1988 verstorbenen Künstlers Jean-Michel Basquiat gezeigt, auf denen seine damalige Freundin Madonna genau so zu sehen ist. Etwas vernebelter vielleicht. Erst ein Jahr zuvor hatte sie mit „Like A Virgin“ ihren ersten weltweiten Album-Hit, wurde mit damals mehr als fünf Millionen verkauften Tonträgern – heute sind es über 21 Millionen – zur erfolgreichsten Frau im Musikgeschäft. Später verwandelte sie sich in die zweite Marilyn, die Hippie-Mystikerin, den Bondage-Vamp. Der Imagewechsel gehört nach mehr als 30 Jahren an der Spitze fest zu ihrem Image.

Am 16. August 1958 im 35 000-Einwohner-Städtchen Bay City am Lake Huron, Michigan, geboren, wuchs das dritte von sechs Kindern einer musikalisch unauffälligen italienisch-frankokanadisch-­stämmigen Familie nicht unbeschwert auf. Mit fünf verlor „little Nonni“ ihre Mutter, als Achtjährige hasste sie es, dass ihr Vater wieder heiratete. Das einsame Mädchen mit dem unbestimmten Bedürfnis, jemand zu sein, wurde Musterschülerin, Cheerleaderin, Tanz-Stipendiatin – und fand die Heimat bald klein und muffig. 1978 ging sie nach New York, wurde Dunkin-Donut-Bedienung und Schülerin an Alvin Aileys berühmter Tanzschule, spielte in Bands von Freunden. Ihr „Susan“-Leben war im kreativen Umfeld der New Yorker Clubwelt nicht ungewöhnlich – bis im Oktober 1982 ihre erste Single erschien. „Everybody“ und auch „Burning Up“ im März 1983 schossen auf Platz drei der Billboard-Hot-Dance-Club-Charts. Schon 1985 imitierten Mädchen und Frauen in aller Welt ihren von der Künstlerin Maripol kreierten Stil mit kurzem Rock über Caprihosen und Netzstrumpfhosen zum blondierten Lockenschopf.

Selbst die Kunst- und Musik-Avantgarde um Kim Gordon und Thurston Moore zollte ihr Anerkennung, mit der Band Ciccone Youth. Electro-Pionier Moby erzählt in seiner Biografie ehrfürchtig vom DJ-Kollegen Mark Kamins als einer „Legende, die Madonna entdeckt hatte“. Mit Kommerz-König Michael Jackson ging die Szene ungnädiger um.

Einsamkeit, Schlafstörungen, Komplexe

Jacko, vor 60 Jahren zwei Wochen nach Madonna in Gary, Indiana, nahe Chicago, als achtes von zehn Kindern geboren, wuchs in einer Musikerfamilie auf und wurde vom Kinderstar zum Teen-Idol. Er sang schon mit sechs bei den Jackson Brothers, die ein Jahr drauf The Jackson Five wurden. Zwischen seinem 10. und 12. Lebensjahr veröffentlichte er mit seinen Brüdern unter der Ägide des strengen Vaters „Big Boy“ – und drei weitere Chart-Hits. Doch hat der Mann, der mit mehr als 66 Millionen verkauften Exemplaren von „Thriller“ den Rekord des bestverkauften Albums aller Zeiten hält, mit Madonna manches gemeinsam: das Gefühl von Einsamkeit als Kind und Jugendlicher, die Schlafstörungen, die Komplexe.

Während Madonna an ihrer Mezzosopran-Stimme zweifelte, war Michael Jackson mit seinem Aussehen unzufrieden. Deshalb ließ sich der Schöpfer von Bestseller-Alben zwischen „Got To Be There“ (1972), „Thriller (1982), „Bad“ (1987), „Dangerous“ (1992), „HIStory (1995) und „Invincible“ (2001) zu einer Karikatur seiner selbst operieren. Für US-Medienwissenschaftler Robert Thompson ist er das Paradebeispiel eines Künstlers, den der eigene Ruhm ruinierte. „Er kam an den Punkt, da er so reich, so mächtig und so berühmt geworden war, dass es ihm möglich war, sich von jeglicher Realität zurückzuziehen.“ Als Musiker, Tänzer und Entertainer hatte er vielleicht zehnmal mehr Talent als Madonna, meint der Professor von der University of Syracuse. Doch der „King of Pop“ starb schon 2009 – mit nicht mal 51 – an den Folgen einer Medikamentenüberdosis. Und nach Vorwürfen des Kindesmissbrauchs in den 90er Jahren war Jacksons lange alles überstrahlender Stern bereits zum 50. Geburtstag im Sinken begriffen. Trotz des Freispruchs 2005 in einem Gerichtsverfahren, das in den USA 18 Monate lang die Nachrichten beherrschte. Madonna hingegen gelang es dank ihrer „chamäleonartigen Anpassungsfähigkeit“, über den gleichen Zeitraum hinweg „kreativ und relevant“ zu bleiben.

Gleiches gilt für Prince, der 1958 zweieinhalb Monate vor Madonna in Minneapolis, Michigan, auf die Welt kam, wo er auch blieb und ein riesiges Studio baute. Prince Rogers Nelson komplettiert das royale Dreigestirn am ewigen Pop-Himmel. Er starb für viele überraschend 2016 mit 57 Jahren, ebenfalls an den Folgen einer medikamentösen Überdosierung. Der Sänger, dessen Stimme von Falsett bis Bariton reichte, war Songwriter und Produzent („Little Red Corvette“, „U Got The Look“, „Sexy M.F.“), Filmemacher (für „Purple Rain“ gab es 1984 einen Oscar) und Komponist zahlreicher Hits (etwa „Nothing Compares 2 U“, mit dem Sinead O’Connor berühmt wurde). Er hat sich wie Madonna stets neu erfunden und dabei sogar mehrfach den Namen gewechselt. Sheila E sagt über ihn in der Doku „Sexy Motherf*****“: „Zu jeder neuen Platte änderte er seinen Look und seine Musik, deshalb wurde er so berühmt.“ Zudem förderte er Kollegen: von Sheena Easton bis 3rdeyegirl. Künstlerisch war Prince unanfechtbar, musikalisch unübertroffen. Mit 39 Studioalben und 29 Tourneen in 41 aktiven Jahren ist der Multiinstrumentalist der produktivste und vielfältigste unter den drei Pop-Ikonen. Kommerziell jedoch bleibt er hinter seinen Co-Eminenzen zurück.

Die Frage, wer in die Fußstapfen dieser großen Drei treten könnte, stellte sich immer wieder. Janet Jackson, JLo, Britney Spears, Taylor Swift, Mariah Carey, die ihnen in den ewigen Top 100 der amerikanischen Billboard-Charts nahekommen, fehlt’s an Langlebigkeit und Vielfalt. Gleiches gilt für Rapper Drake, der mit seinem neuen Album in den Charts jüngst die Beatles und Michael Jackson vom Thron stieß. Eminem, Usher, Justin Timberlake? Zu wenig Wandel. Pink, Lily Allen, Pharrell Williams, Bruno Mars? Zu wenig Show. Kendrick Lamar, Rihanna und „The Carters“ (Beyoncé Knowles und ihr Ehemann Jay-Z) kommen als Monster-Superstars der Nach-90er am ehesten in Frage. Seit „Lemonade“ und dem gemeinsamen Konzert Ende Juni in Berlin wird vor allem immer wieder Beyoncé als neue „Königin“ genannt.

Bisher aber bleiben Michael Jackson, Prince und Madonna die alles überragenden Performer. Sie waren oder sind stilbildende Provokateure, griffen Themen auf, an die sich andere nicht heranwagten: Sex, Aids, Armut, Drogen, Diskriminierung, Gewalt. Sie stehen für neue Dimensionen in Live-Shows und Video-Kunst. Wie Michael Jackson und Madonna setzte sich auch Prince umfassend für karitative Zwecke ein, allerdings leiser. Er blieb bis zu seinem viel zu frühen Tod auf der Erfolgswelle, die Madonna, die einzig Überlebende, noch immer reitet. Ihr Aufstieg war zwar kometenhaft wie der Basquiats, aber der Absturz blieb aus.

Aktuell bastelt die „Queen of Pop“ in ihrer Wahlheimat Lissabon an neuem Material. Noch dieses Jahr soll der Nachfolger ihrer bislang 13 Studioalben erscheinen. Und fürs nächste Glastonbury Festival wird sie als Headliner gehandelt.

„Thriller“-Zombie und „Moonwalker“ Jacko meldet sich zum 60. gewissermaßen aus der Gruft zurück: Er ist auf Drakes aktuellem Erfolgs-Album „Scorpion“ zu hören, noch bis Oktober in der Londoner National Portrait Gallery zu sehen, und wer will, kann mit Michael Jacksons Kindern und Fans aus aller Welt am 29. August in Las Vegas feiern: „The Diamond Celebration“. 2020 soll es dann ein Broadway-Musical über sein Leben geben. Na dann: Prost!