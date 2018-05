Klassisch Klassisch: Klaviertrio-Reflexionen

Ulm / Burkhard Schäfer

Das vorliegende Album trägt einen rätselhaften Titel: „Der Spiegel mit den drei Gesichtern“. So heißt auch das zweite, 2012 komponierte Klaviertrio von Lera Auerbach, das das junge niederländische Delta Piano Trio (Gerard Spronk, Violine; Irene Enzlin, Cello; Vera Kooper, Klavier) zusammen mit Auerbachs erstem Trio (1994) und dem Klaviertrio Nr. 2 in e-Moll (1944) von Dmitri Schostakowitsch für das Label Odradek eingespielt hat. Die hoch expressiven, klanglich ungemein reizvollen Trios der aus Russland stammenden, heute in den USA lebenden Komponistin (Jg. 1973) verleugnen ihre russischen Wurzeln nicht, und so ist es nur konsequent, dass die Scheibe mit Schostakowitschs Trio eröffnet wird. Alle drei Werke werden von den Musikern mit einem Maximum an Ausdruckskraft und Klangsinn dargeboten (Vertrieb: in-akustik).

Frau Kooper, wie sind Sie auf die Musik von Lera Auerbach aufmerksam geworden?

Auf der Suche nach zeitgenössischem Klavierrepertoire stieß ich vor Jahren auf Werke von ihr. Ich war sofort gebannt von der starken Ausdruckskraft ihrer Musik und der Art, Gefühle, Ideen und Bilder in solch direkter Weise zu vermitteln. Während wir in den ersten Monaten unseres Ensemble-Bestehens damit begannen, das Repertoire zu erforschen, entdeckten wir, dass sie auch zwei Klaviertrios geschrieben hatte. Egal, wo wir diese spielen – das Publikum ist jedes Mal begeistert.

Wie sind Auerbachs Werke stilistisch einzuordnen?

Die Musik ist äußerst ausdrucksstark. Sie verwendet häufig Muster und Verfahren aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Diese vertrauten Gesten sind sehr persönlich gefärbt. Auerbachs Partituren sind voller Anleitungen, besondere Klangeffekte zu erzeugen, die oft dazu dienen, das Vertraute zu verfremden. Der Titel ihres zweiten Trios „Triptychon – Der Spiegel mit den drei Gesichtern“ ist ebenso täuschend wie rätselhaft und mehrdeutig: Sind es drei Facetten derselben Person oder drei getrennte Bilder?

Die CD beginnt aber gleichwohl mit Schostakowitsch . . .

Ja, sein zweites Trio ist äußerst spannungsgeladen, geschrieben in einer tragischen Zeit an einem tragischen Ort. Schostakowitschs Musik erzählt eine Wahrheit, die niemand sonst auszudrücken wagte: von der Angst und dem Schmerz hinter einem erzwungenen Lächeln. Auch wenn die Reflexionen in Auerbachs Spiegel letztlich schwer fassbar sind, ist es doch offensichtlich, dass sie mit Schostakowitsch eine musikalische Sprache teilt, die stark kommunikativ und sehr doppeldeutig ist.