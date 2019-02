Klassisch Klassisch: Die Kunst des Harmoniums

Next

Ulm / Burkhard Schäfer

Den Namen Sigfrid Karg-Elert verbinden viele nur mit der Orgel. Dabei hat der Meister aus Oberndorf am Neckar auch Kronjuwelen für das Kunstharmonium erschaffen. Eine Auswahl kann man jetzt auf einer CD bestaunen, die der Dirigent und Harmonist Jan Hennig beim Label Ambiente (Medienvertrieb Heinzelmann) vorgelegt hat. Zu hören sind unter anderem die Passacaglia op. 25, die Partita op. 37B und die Kompositionen für Kunstharmonium op. 26. Wer beim Wort „Harmonium“ bislang nur an billige Saugluftinstrumente aus zugigen Friedhofskapellen dachte, die aus dem letzten Loch pfeifen, kann angesichts der hochartifiziellen Klänge, die Hennig seinem Originalinstrument entlockt, einfach nur ins Schwärmen kommen.

Was genau ist ein Kunstharmonium?

Jan Hennig: Victor Mustel entwickelte das französische Druckluftharmonium zum Konzertinstrument weiter, insbesondere durch die 1854 von ihm erfundene Doppelexpression: Mittels zweier Kniehebel kann der Spieler die Luftverteilung und somit die Dynamik der beiden Tastaturhälften getrennt steuern. Weitere Besonderheiten sind beispielsweise eine erweiterte, festgelegte Registerdisposition, das Prolongement, die Percussion oder pneumatisch gesteuerte Forteklappen. Die Instrumente waren teuer und wurden nur bis ca. 1930 gebaut. Sie sind damit wohl die letzten wirklich historischen Instrumente; Neubauten sind nicht erhältlich.

Welche Rolle spielt Karg-Elert in der Geschichte dieses Instruments?

Nachdem sich das Kunstharmonium in Frankreich einen festen Platz erobert hatte, brachten Karg-Elert und sein Verleger Carl Simon es um 1900 nach Deutschland, wo es sich leider nicht durchsetzen konnte. Zwischen 1905 und 1920 schuf Karg-Elert mit seinen Kompositionen für Kunstharmonium ein singuläres künstlerisches Juwel, das heute immer noch viel zu wenig beachtet wird. Aus wirtschaftlichen Gründen wandte er sich später der Orgel zu. Dennoch blieb er dem Instrument bis zum Ende seines Lebens leidenschaftlich verbunden.

Was können Sie uns über die auf der CD zu hörenden Werke sagen?

In diesen Stücken kann man beispielhaft nachvollziehen, wie sich ein Komponist einem ihm gänzlich neuem Instrument nähert und insbesondere durch die virtuose Art der Registrierung eine bisher nicht bekannte Klangbehandlung erschafft. Jedes dieser Werke betont verschiedene Aspekte in Karg-Elerts Schaffen, die sich auch in späteren Kompositionen für andere Besetzungen wiederfinden lassen.