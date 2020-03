Es ist die Saison der internationalen Streichquartette in der Reihe „klassisch!“: Amerikaner, Briten, Polen – nächsten Mittwoch, 20 Uhr, kommt das 2004 gegründete spanische Cuarteto Quiroga ins Stadthaus. Ein Gespräch mit Cibrán Sierra (Violine).

Worauf bezieht sich der Ensemblename Cuarteto Quiroga?

Cibrán Sierra: Das ist eine Hommage an eine herausragende Figur in der spanischen Musikgeschichte, an Manuel Quiroga. Er stammte aus Galizien, war ein virtuoser Geiger, einer der ganz Großen im 20. Jahrhundert, der aber leider durch einen Unfall in New York seine Karriere beenden musste und deshalb in Vergessenheit geraten ist. Eugène Ysaÿe etwa hat ihm seine sechs Violinsonaten gewidmet.

Wie sind Sie als Quartett zusammengewachsen?

Wir trafen uns bei einem Sommerkurs und studierten gemeinsam an der königlichen Musikhochschule in Madrid bei Professor Rainer Schmidt vom Hagen Quartett. Man sieht schon an unserer Quartett-Biografie, dass die Grundlagen unserer musikalischen Ausbildung österreichisch-deutsch geprägt sind – mit einem zusätzlichen ungarischen Touch (lacht).

Was können Sie uns über die spanische Quartett-Tradition sagen?

Im späten 18. Jahrhundert gehörte Madrid zu den sehr aktiven musikalischen Zentren in Europa, wo viele Streichquartette entstanden. Auch wenn wir immer von Joseph Haydn als dem Vater des Streichquartetts sprechen – auch der in Spanien wirkende Italiener Luigi Boccherini ist eine wichtige Figur. Und um Bocche­rini herum bewegte sich eine Streichquartettszene mit vielen Komponisten. Dieses Kapitel der spanischen Musikgeschichte haben wir auch auf unserer CD „Heritage“ (Erbe) dokumentiert. Gaetano Brunetti etwa schrieb in Madrid rund 50 Streichquartette, die zumeist ein italienisches Flair verströmen. Eine besonders schöne Kostprobe seines Genies bringen wir mit nach Ulm.

Was zeichnet das 1. Streichquartett von Alberto Ginastera aus, das Sie mit im Gepäck haben?

Das ist ein sehr interessantes Werk, das die europäische Streichquartett-Tradition mit Elementen der lateinamerikanischen Folklore verbindet. Der 1916 in Buenos Aires geborene Ginastera griff in ähnlicher Weise wie der Ungar Béla Bartók auf die Volksmusik seines Landes zurück. So finden wir hier ein klassisches Werk mit vielen typischen Rhythmen aus Argentinien vor, etwa der Gauchos, der argentinischen Cowboys. Dazu kommen noch verschiedene Tanzrhythmen wie etwa der Samba. Wir lieben dieses Werk sehr, es ist sehr intensiv und versprüht unglaubliche Energie.

klassisch!- mit Beethoven

Und als Hauptwerk des „klassisch!“-Konzerts im Stadthaus spielen Sie das letzte Streichquartett von Beethoven, sein Opus 135 . . .

Natürlich ist Ludwig van Beethoven für alle Streichquartette einer der ganz Großen dieser Gattung. Schon klar: Haydn ist der Vater, und Mozart hat die Haydn-Tradition fortgesetzt. Beethoven aber hat damit in jeder möglichen Art und Weise gebrochen: technisch und musikalisch, in Form und Struktur. Beethoven startete eine Revolution, und damit war nichts mehr wie zuvor. Besonders nach seinen späten Streichquartetten stellte sich für die nachfolgende Generation die Frage: Was kann man jetzt überhaupt noch komponieren?

Beethoven hat alles ausgereizt?

Er hat sozusagen gar nicht für das Publikum seiner Zeit komponiert, sondern bereits für die Zukunft. Nun befinden wir uns von Beethoven aus gesehen in der Zukunft, und wir „kämpfen“ als Interpreten immer noch mit seinem Vermächtnis. Wir sind immer von neuem verblüfft, dankbar und sehr glücklich um jedes Beethoven-Streichquartett, das wir spielen dürfen.