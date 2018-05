Klassisch Klassisch: Cello-Werke von Schumann

Ulm / Burkhard Schäfer

Robert Schumann war ein begnadeter Klavierkomponist, einige seiner tiefsten Gedanken hat er gleichwohl dem Cello anvertraut. Das gilt vor allem für sein Cellokonzert von 1850. Wie grandios dieses lange Zeit verkannte Werk wirklich ist, lässt sich jetzt auf der bei Naxos erschienenen CD mit dem Solisten Gabriel Schwabe und der Royal Northern Sinfonia unter Lars Vogt erlauschen. Von innigstem Ausdruck sind aber auch die – zum Teil für Cello arrangierten – Kammerwerke, die Schwabe hier mit Klavierpartner Nicholas Rimmer präsentiert. Selten hat man die Fantasiestücke op. 73, die Drei Romanzen op. 94 und die Fünf Stücke im Volkston op. 102 so romantisch beseelt vernommen.

Herr Schwabe, wie war Robert Schumann als „Cello-­Komponist“?

Schumann war sich sehr genau über die Möglichkeiten des Instrumentes im Klaren, sicherlich weit über den damaligen spieltechnischen Standard hinaus. Das hatte zur Folge, dass sein Cellokonzert lange als dem Instrument unangemessen, gar unspielbar galt. Gewisse Arpeggio-Passagen scheinen tatsächlich eher für Geige oder Klavier komponiert und verlangen dem Cellisten einiges ab. Dank dieser gewagten Schreibweise wird hier aber die ganze Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten, die das Cello bietet, in vollen Zügen ausgekostet.

Das Cellokonzert ist ein Juwel, aber richtig populär geworden ist es nie.

Es ist ursprünglich als „Konzertstück“ für Cello und Orchester konzipiert – ein Titel, der seinem Charakter genau entspricht. Die ineinanderfließenden Sätze und enge Verflechtung der Stimmen von Cello und Orchester schaffen eine musikalische Einheit, die über die klassische Konzertform hinausgeht. Technische Schwierigkeiten dienen nie dem Exponieren des Solisten, sie folgen einem strengen musikalischen Zweck. Das Werk ist kein „Bravourstück“, erreicht aber gerade dadurch eine unvergleichliche Tiefe und Innigkeit.

Was zeichnet Schumanns Kammermusik für Cello und Klavier aus?

Es gibt von Schumann nur ein einziges Originalwerk für diese Besetzung: die „Stücke im Volkston“. Dass sich die anderen Werke als Bearbeitungen so hervorragend für das Cello eignen, spricht für das „universelle Singen“ in diesen Kompositionen. Sie wirken, als läge ihnen ein versteckter Text zugrunde. Dadurch bekommt die Musik etwas sehr Plastisches, den Hörer unmittelbar Ansprechendes und lässt ihn doch rätseln, worum es in diesem „Ur-Text“ gehen könnte. In der Balance zwischen ungehemmtem Ausdruck und Geheimnis liegt der Zauber von Schumanns Musik.