Und los, mitten hinein in die Romantik: Mitreißend und selbst mitgerissen von der Musik stürzten sich Severin von Eckardstein und Isang Enders in Felix Mendelssohns D-Dur-Sonate. Diese unbeirrbare Rasanz des Pianisten, seine geradezu aus dem Ärmel geschüttelten Arpeggien – und dann diese tiefsten Cello-Töne im Adagio, aus urdunkler Romantik heraus, die noch in den Zuhörern der letzten Saalreihen rumorten. Das war ein starkes Stück zum Auftakt der „klassisch!“-Saison im Stadthaus – aber nur der Anfang eines intensiven Abends, der auch zwei Werke von Komponistinnen brachte.

Isang Enders, der Sohn einer deutsch-koreanischen Musikerfamilie, der ein wunderbar sonores Vuillaume-Cello spielt, wollte das Publikum dann „seelisch vorbereiten“ auf Galina Ustwolskajas „Großes Duett“ aus dem Jahre 1959, das eine „gewisse Form des Brutalismus“ auszeichne und sehr selten aufgeführt werde. Ach, das „klassisch!“-Publikum ist ja Kummer gewöhnt – soll heißen: Es gehört zum Programm dieser Kammermusik-Reihe der SÜDWEST PRESSE in Kooperation mit dem Stadthaus, dass in jedem Konzert auch zeitgenössische, zumindest Werke aus dem 20. Jahrhundert aufgeführt werden.

„expressiv, kreativ und genial“

Aber im Ernst: Das Ulmer Publikum zeigt sich sehr neugierig, aufgeschlossen, was die internationalen Musikergäste stets mit großer Anerkennung zurückspielen. Die Russin Galina Ustwolskaja jedenfalls war eine Schülerin Dmitri Schostakowitschs gewesen, und ihre radikalen Werke passten nun wirklich nicht in den sozialistischen Realismus der Sowjetunion. Und anspruchsvoll war sie auch. Als Spielanweisung für den letzten Satz ihres „Großen Duetts“ gab sie nur an: „expressiv, kreativ und genial“. Enders erklärte: „Wir bemühen uns.“ Das taten sie, und wie!

Brutalismus heißt: Der Pianist hämmert in maximaler Dynamik extrem tief, extrem hoch. Das fünfgestrichene C schmerzt wie ein Messerstich. Dazu ein erbarmungsloser Rhythmus. Die pure Gewalt. Und dann das Cello, wie eine Stimme des einzelnen, in der Masse vereinsamenden Menschen, der sich aufbäumt. Im dritten Satz marschiert er noch mit – bearbeitet mit dem Kontrabassbogen, dröhnt das Cello geradezu. Aber am Ende verstummt es in einer fast himmlisch verlorenen Stille.

Packende Musik, wirklich „genial“ gespielt. Großer Beifall, intensive Pausengespräche der angegriffenen Zuhörer. Enders fügte später seiner Einführung noch eine Ergänzung hinzu: „Was ich vergessen hatte: Es ist auch ein gutes Stück.“

Spiel mit dem Tonband

Und weiter solo mit Novitäten: Severin von Eckardstein, der in sich ruhende Klaviervirtuose, demonstrierte seine spätromantische Emphase mit den vier lyrischen Fragmenten op. 23 des russischen Rachmaninow-Zeitgenossen Nikolai Medtner. Isang Enders trat in Charlotte Brays Komposition „Suya Dalmak“ im Duett mich sich selbst an: eine Interaktion mit einem Tonband, das der Cellist eingespielt hatte. Ein Werk über das Element „Wasser“. Meeresrauschen im Stadthaus, Menschenstimmen. Und ein Cello, das irritierend klangvoll eintaucht in eine ganz andere Welt.

Der Beethoven zum Schluss war dann auch kein musikalisch seichter Tümpel, sondern ein tiefes Gewässer. Furios also die A-Dur-Sonate für Klavier und Cello aus der Zeit der „Schicksalssinfonie“. Auch das war mal Avantgarde, und dieser melodische, so reich durchgearbeitete Beethoven klingt, derart gespielt, noch heute so aufregend. Wobei von Eckardstein und Enders ebenso leidenschafts- und klangvoll die Sache interpretieren.

Jubelrufe im Stadthaus. Und eine besondere Zugabe: eine romantische Liebeserklärung, „Für Anna“, vom Pianisten selbst komponiert.

