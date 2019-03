Ausstellung Klasse: Mantegna und Bellini in Berlin

Berlin / Christoph Müller

Die Berliner Gemäldegalerie, derzeit vor lauter Baustellen nur schwer zugänglich, hat die bedeutendste Ausstellung des Jahres. Ihr Besuch ist ein Muss für Kenner und Liebhaber einer Malerei, bei der Gipfel völlig neuer thematischer und stilistischer Darstellungsmöglichkeiten von Gott und der Welt erklommen werden. Es geht um das, was man in der Kunstgeschichte Renaissance nennt, also die Wiedergeburt der griechischen und römischen Antike.

Diese hauptsächlich in Florenz geborene Malerei und Bildhauerei erlebt in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt in Deutschland, selbst eine erstaunliche Ausstellungs-Renaissance. Gerade hat München sensationell ergiebig dieses Florenz des 15. Jahrhunderts gefeiert. Jetzt ist Frankfurt mit Tizians Venedig an der Reihe. Vor drei Jahren befand sich Dresden mit grandiosen Zeichnungen „an der Wiege der Kunst“. Voriges Jahr hieß es in Köln mit Tintoretto „a star was born“. Und 2016 widmete sich Berlin unter dem Titel „The Botticelli-Renaissance“ einem Maler, auf den sich kurz davor auch schon das Frankfurter Städel gestürzt hatte.

Jetzt also Berlin zum Zweiten (und mit Raffael ist übrigens bereits der dritte Großmeister in Planung). Andrea Mantegna und Giovanni Bellini waren noch nie als in fast allem gleichgestimmtes Duo so umfassend und strahlend ausgestellt. Der eine war bei den Gonzagas Hofmaler zu Mantua, der andere beherrschte den venezianischen Markt. Sie waren in Oberitalien ansässige Frührenaissance-Hauptkonkurrenten – aber ganz neidlos friedlich, denn Mantegna heiratete Giovanni Bellinis Schwester und gehörte somit zum führenden Maler-Clan Venedigs; Vater Jacopo und Bruder Gentile sind auch kostprobenhaft ein bißchen in der Ausstellung präsent.

Mantegna war der gelehrte Intellektuelle, dem es um die klare, kompakte, perspektivengerechte Transponierung antiker Stoffe ging, bei denen mitunter sogar die Wolken Menschengestalt annehmen. Bellini war eher ein lyrisch träumerischer Stimmungsmagier, der sich im Namen des Lichtes farbenfroh an Sonnenuntergängen über weichgezeichneten Gebirgslandschaften abarbeitete.

Bei ihm blüht keck ganz unten in der rechten Ecke des Ölbergs eine einsame weiße Blume, derweil beim Kollegen nur putzige Häschen steil bergan hoppeln. Die Bibel als unerschöpfliches Thema verbindet die beiden. Madonnen mit dem straff gewickelten Jesusknaben sind da zu sehen oder als entindividualisierte Rückenfigur der gebeugte Jesus auf dem Weg in die Vorhölle.

Stark abgekupfert

Mantegna und Bellini haben dabei in aller Freundschaft voneinander stark abgekupfert, und die Ausstellungsmacher stellen das so genial dar, dass man zunehmend lustvoll irritiert erst nachgucken muss, um sicher zu sein, von wem das jeweilige Bild denn nun ist.

Die Ausstellung ist eine Übernahme von der Londoner National Gallery: 50 Gemälde, 40 Zeichnungen und Kupferstiche, vier Skulpturen. In London waren es weniger, zehn Prozent sind ausgewechselt, Kupferstiche und illuminierte Handschriften exklusiv in Berlin. Alles in angenehm gedämpftem Licht und ideal auf Augenhöhe des Betrachters.

Die genügend Platz zum Durchatmen lassende Ausstellung fasziniert vom ersten bis zum letzten Bild. Der einzige kleine Schönheitsfehler: Viele der auskragenden Originalrahmen werfen stockfinstere Schatten auf die obersten Zentimeter des Bildes und schneiden etwa dem kelchtragenden Engel, einer Spezialität Bellinis, den Kopf ab. Wer nach der Ausstellung noch nicht genug hat oder erst richtig auf den Geschmack gekommen ist: Auf der Museumsinsel im sträflich besucherarmen Bode-Museum wartet, neu geordnet und restauriert, die größte und schönste Renaissance-Skulpturensammlung außerhalb Italiens.