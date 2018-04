Elbphilharmonie Klangträume mit dem Posthorn

Hamburg / Von Jürgen Kanold

Eine „Aida“ kreuzt an der Elbphilharmonie vorbei, die sich ja selbst wie ein mächtiges Segelschiff über dem Kaispeicher erhebt. Hamburgs neues Wahrzeichen zieht magisch die Blicke auf sich. Drinnen im Großen Saal aber steht Gustav Mahler auf dem Programm, die „Dritte“, ein fast zweistündiges, pausenloses sinfonisches Ungetüm aus der Zeit um 1900. Grenzenlos emotionale Musik, lärmend trivial, herzzerreißend schön. Mit Riesenorchester und „Bimm-bamm“-Kinderchor und einem Alt-Solo zu Nietzsche-Versen. Das tut sich normalerweise nicht jeder an, wo doch Klassik-Konzerte in den Bespaßungs-Rankings der Freizeitgesellschaft sowieso nicht oben stehen. In der Elbphilharmonie ist das anders, jeder will rein, schon das Ticket ist ein Ereignis, wenn eine ganze Saison innerhalb von Stunden ausverkauft ist.

Auf der 80 Meter langen Rolltreppe entschleunigen die Besucher und sind in der Vorfreude aufgeregt wie beim Klassenausflug. Spätestens auf der Plaza zücken auch die Gutbürgerlichsten ohne jede Zurückhaltung das Handy und stellen sich auf für ein Selfie. Hamburg in der Abendsonne, schon der Blick auf Stadt und Hafen ist eine Sensation. Und zwar für alle, auch ohne Konzertkarte: Die Plaza ist tatsächlich ein fröhlich bevölkerter Platz geworden, millionenfach besucht seit der Eröffnung der Elbphilharmonie, die weit über 800 Millionen Euro gekostet hat. Was kein Thema mehr ist, im Gegenteil: Die „seelische Temperatur“ sei in der Hansestadt deutlich angestiegen mit dieser Liebesgeschichte zwischen den Hamburgern und ihrer „Elphie“, schreibt Tom R. Schulz im Prachtband „Die erste Saison“ (Edel Books).

Die internationalen Top-Orchester gastieren, die Superstars, und gleichermaßen laden etwa „Konzerte für Hamburg“ unelitär, niederschwellig ein neues Publikum ein. Nur ein Sightseeing-Hotspot mit Klangbeispielen ist die Elbphilharmonie wirklich nicht. Im Gegenteil, sie begeistert für lebendige Kultur. Der einzige Missklang vielleicht im Jubelchor: dass kein Weltklasse-Orchester den Namen des Weltklasse-Hauses trägt, wie es beim Amsterdamer Concertgebouw oder bei der Berliner Philharmonie der Fall ist.

Das NDR Elbphilharmonie Orchester kann den Anspruch mit seinen Möglichkeiten natürlich nicht erfüllen, wobei die Kritiker wie im Fußball eine Mitschuld dem Trainer, also dem Chefdirigenten, anlasten. Thomas Hengelbrock, der strahlend im Januar 2017 die Eröffnungskonzerte zelebrierte, hat mittlerweile das Handtuch geworfen, seinen Vertrag nicht verlängert. Alan Gilbert soll es jetzt richten, vom September 2019 an: ein New Yorker, der Chef der New York Philharmonic war. Das ist eine andere, die angestrebte Liga. Dass der 51-Jährige früher schon, von 2004 bis 2015, als Erster Gastdirigent dem NDR-Orchester verbunden war, machte ihn zudem bei den Verantwortlichen des Norddeutschen Rundfunks berechenbar.

Was der Amerikaner kann, zeigte er am Samstag als Gast. Er entfaltet in aller Ruhe den Klang, zieht keine Show ab. Mahlers „Dritte“ – sie ist natürlich ein Wunder-Werk für den Großen Saal der „Elphie“, deren Akustik den Riesensound wuchtig, aber transparent mischt, auch jedes einzelne Instrument äußerst hellhörig präsentieren kann (und jeden einzelnen Huster der Zuhörer). Grandios: das so volkstümlich-romantische Posthorn-Solo (Martin Angerer), gespielt „aus der Ferne“, von der hohen, dem Podium gegenüberliegenden Galerie aus, traumhaft den Raum füllend und zart umschmeichelt vom Orchester. Das war sie, die Weltklasse. Herrlich auch, wie der samten dunkle Mezzo von Gerhild Romberger im Misterioso-Satz aufblühte.

Alan Gilbert sucht kein Pathos, er ist kein Pult-Magier, der etwa mit überraschenden Tempoverschärfungen ein Publikum plättet oder blendet. Aber der Mahler hatte Tiefe und auch die vom Dirigenten dem NDR Elbphilharmonie Orchester abgeforderte Präzision. Am Ende Ovationen für Gilbert und die Musiker – nicht nur von den Menschen, die allein schon glücklich waren, überhaupt ein Karte für das Konzert ergattert zu haben.