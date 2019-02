Berlinale Kino der Zukunft aus dem Ländle

Berlin / Magdi Aboul-Kheir

Dieses Jahr war die Verleihung des Thomas-Strittmatter-­Drehbuch-Preises in der baden-­württembergischen Landesvertretung in Berlin ein Feier-Tag. Denn mit Nora Fingscheidts Drama „Systemsprenger“ über ein schwer erziehbares Mädchen hat es der Film einer Absolventin der Filmakademie Ludwigsburg in den Berlinale-Wettbewerb geschafft: ein Stoff, der 2017 den mit 20 000 Euro dotierten Preis des MFG Filmförderung Baden-Württemberg erhalten hat. Ein Film „von unbändiger Kraft und Genauigkeit“, wie MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen lobte.

Ob „Die Geschichte des Trümmermädchens Charlotte Schumann“ auch ein Erfolg wird? Zumindest hat Drehbuchautor Oliver Kracht nun den Strittmatter-Preis 2019 für sein Skript bekommen. Die Story wird beschrieben als „,Fight Club‘ mit Frauen in der Nachkriegszeit“. Oder um es mit Kunststaatssekretärin Petra Olschowski auszudrücken: „Dieses deutsche Nachkriegsepos ist das, was das heutige Kino braucht: eine hervorragend erzählte und gesellschaftlich bedeutende Geschichte.“

Geschichtenerzählen sei besonders in einer Zeit gesellschaftlicher Spaltung wichtig, betonte Olschowski. Und dazu brauche es Orte der Kultur wie die Kinos. Doch deren Situation sei derzeit angespannt.

Ja, bei Braten, Spätzle und Maultaschen wurde viel über Gegenwart und Zukunft des Kinos geplauscht, die Branche durchlebt revolutionäre Zeiten. Olschowski kündigte an, dass in diesem Jahr die Filmkonzeption des Landes überarbeitet werde, ihr gehe es um eine „zeitgemäße Filmförderung“.

Und was wird aus baden-württembergischer Filmkunst auf der Berlinale? Unter Dieter Kosslick spielten von der MFG geförderte Produktionen oft eine gute Rolle – ohne unterstellen zu wollen, dass die schwäbische Herkunft des scheidenden Direktors da eine Rolle gespielt haben könnte.

Das Ländle in der Film-Metropole: Außer dem „Systemsprenger“ hat es die MFG dieses Jahr mit acht Filmen auf die Berlinale geschafft. Etwa Stefan Sicks Dokumentarfilm „Das innere Leuchten“ über den Alltag mit Demenzkranken in der Pflegeeinrichtung, der in der „Perspektive deutsches Kino“ lief. Zudem tummeln sich auf der kreativen Plattform „Berlinale Talents“ Frauen und Männer, die in der Region Stuttgart arbeiten oder dort studiert haben.

Etwa Inadelso Cossa aus Mosambik, der an der Filmakademie Gaststudent war. Oder der Amerikaner Tom Rosenberg, Stipendiat an der Akademie Schloss Solitude. Ebenso die Kamerafrau Anne Bolick, eine Ludwigsburger Absolventin. Auch diese Talente können dafür sorgen, dass Baden-Württemberg im Netzwerk des globalisierten Films nicht durch die Maschen fällt.