Kiki Smith Kiki Smith gibt ihr druckgraphisches Werk der Graphischen Sammlung in München

München / Burkhard Meier-Grolman

Ihre künstlerischen Ambitionen hat die 1954 in Nürnberg geborene amerikanische Skulpteurin und Zeichnerin Kiki Smith von Anfang an mit einer ziemlich hoch gelegten Messlatte versehen. Tabus spielen für sie eine untergeordnete Rolle. Wenn sie sich mit dem menschlichen Körper beschäftigt, dann kann es passieren, dass seine Exkremente in pechschwarze Bronze gegossen und öffentlich auf dem Museumsboden ausgelegt werden. Um all die Innereien zwischen Herz, Magen, Niere, Blase und Darm komplett intus zu bekommen, hat sie monatelang in der Notaufnahme eines Krankenhauses gearbeitet.

Aber erst die druckgrafischen Arbeiten bringen ihren mit unglaublicher Phantasiekraft betriebenen Umgang mit Flora und Fauna, mit Märchenzauber und Sternenglanz voll zur Geltung. Dass Kiki Smith jetzt ihr gesamtes graphisches Oeuvre mit über 800 zum Teil sehr großformatigen Blättern der Graphischen Sammlung in der Münchner Pinakothek der Moderne anvertraut hat, ist einmal sicher ihrem bayerischen Geburtsort geschuldet und zum anderen vor allem auch ihrer Münchner Galeristin Barbara Gross zu verdanken.

Und diese Grafik hat es in sich. Denn hier flirtet Kiki Smith in einer unvergleichlichen Intensität mit dem schüchternen Rotkäppchen und gleichzeitig mit dem mehr oder minder bösen Wolf, dass man die da aus den Blättern strömende Empathie zwischen der Künstlerin und ihren Geschöpfen in allen Fasern zu spüren glaubt. Kikis Liebe zu den Kreaturen wird überdeutlich, wenn sie einen Schmetterling zum Zungenkuss verführt, auch wenn sie zwei Nieren als Kartoffeldruck auf Nepalpapier aufscheinen lässt oder wenn sie ihrer Katze mit Vergoldung auf blauem Grund ein Denkmal setzt.

Info „Touch. Prints by Kiki Smith“ bis 26. Mai in der Münchner Pinakothek der Moderne; Di-So 10-18, Do 10-20 Uhr.