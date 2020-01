Die Katholische Kirche in Württemberg will in diesem Jahr erstmals Chor- und Bandleiter in Popmusik ausbilden. Die Musiker in der Diözese Rottenburg-Stuttgart sollten in die Lage versetzt werden, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, teilte Dekanatskantor Martin Böhm an Donnerstag mit.

Zusammen mit dem Kirchenmusiker Thomas Gindele leitet er die zweijährige Ausbildung, die eine wöchentliche Einzel-Unterrichtsstunde und jeden Monat einen Ausbildungstag im Wilhelmsstift in Tübingen umfasst. „Unser Anspruch für die Ausbildung besteht darin, die ganze Bandbreite der Popmusik zu vermitteln und dabei möglichst viele Stilrichtungen zu streifen, beispielsweise Elektro, Hip Hop, Rock, Latin, Funk oder Rhythm and Blues, teilte Böhm mit. „Wenn es um die stilistische Grenze geht, möchten wir dafür sensibilisieren, was in einer Gemeinde und in der Liturgie möglich ist.“ Es gebe aber kein Pauschalrezept.