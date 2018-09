Pop Art James Francis Gill in der Galerie am Saumarkt

James Francis Gill in der Galerie am Saumarkt

Ulm / Otfried Käppeler

Ein gültiges Manifest für die Pop Art gibt es nicht. Ein Grund dafür mag sein, dass sie keine normativen Kriterien entwickelt hat, also sehr disparat und eine Kunstrichtung blieb, die gleichermaßen Begeisterung wie Ablehnung erfuhr. Der letzte noch lebende Künstler der ersten Stunde der Pop Art in den USA ist James Francis Gill, der in den 1960er Jahren mit Stars wie Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Andy Warhol oder Robert Rauschenberg ausgestellt hat.

Als eine „kleine Weltpremiere für Ulm“ bezeichnete es der Galerist Bernd Geserick, dass dieser Künstler bei ihm ausstellt und er dafür zur Eröffnung nach Ulm gekommen ist. Da die Galerie am Saumarkt dafür zu klein ist, wurde Gill im gut besetzten Stadthaus vorgestellt, einen Tag später wurde die Ausstellung in der Galerie eröffnet. Im Stadthaus führte Daniela Baumann, die Direktorin der Walther Collection, anschaulich ins Werk James Francis Gills ein. Es folgte ein Film über ihn. Musikalisch komplettiert wurde der Abend von der Sängerin Siyou Isabelle Ngnoubamdjum.

Der 1934 in Texas geborene Gill ist heute nicht so bekannt wie die damaligen Künstlerkollegen, was biografische Gründe hat. In den 1970er Jahren zog er sich, bereits sehr erfolgreich, aus dem Kunstbetrieb zurück. Erst in den 2000er Jahren tauchte er wieder auf und erlebte eine Wiederentdeckung.

Auf die Frage von Daniela Baumann, warum er sich damals so plötzlich zurückgezogen habe, meinte er, dass er keinen glücklichen Künstler erlebt habe und er trotz des Erfolgs auch nicht glücklich gewesen sei, also habe er sich verabschiedet von der Szene. Erlebt man den 85-jährigen Künstler heute, war das wohl die richtige Entscheidung.

Die lange Pause zeigt ihre Wirkung in Gills Werk. In der ersten Phase seines Schaffens war er politischer als heute. Ganz im Sinne der Pop Art thematisierte er den Massenkonsum und das wirtschaftliche Wachstum, indem er sich motivisch dem Alltag der Menschen annäherte. Dafür setzte der Pop-Art-Künstler Bilder aus zweiter Hand, aus Magazinen und Zeitungen, ein. Noch vor Warhol porträtierte er etwa Marilyn Monroe. Die Bildmotive, so zeigt die Ausstellung am Saumarkt, blieben bis heute die gleichen, technisch allerdings hat sich einiges verändert und das Kritische verschwand.

Das Internet als Motiv-Reservoire und Computerprogramme als gestalterische Möglichkeiten lernte Gill in Architekturbüros kennen, in denen er während seiner Auszeit gearbeitet hat. Ob Mick Jagger, Marilyn Monroe oder Paul Newman, heute sind die Motive nicht mehr so flächig angelegt, sondern Collagen gleich mit harten Schnitten zerlegt. In Binnenbereichen zeigen die Serigrafien neben flächigen Anlagen expressive wie ruhige malerische Züge. Ein schon nostalgisch wirkender VW Käfer wiederum scheint sich selbst genug zu sein inmitten surreal anmutender Farbräume.

Es sei das bloße Spiel mit Farben und Motiven, das den Künstler heute antreibt, sagte er. „Ich will meine Betrachter zum Staunen bringen.“

Info Bis 3. November in der Ulmer Galerie am Saumarkt; Mi-Fr 11-13 und 14-18, Sa 11-15 Uhr.