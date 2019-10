Nach dem Historien-Spektakel „Medicus“, dem Thriller „Who am I“, der Satire „Willkommen bei den Hartmanns“ oder zuletzt dem Polit-Thriller „Der Fall Collini“, kommt Elyas M’Barek nun in der Komödie „Das perfekte Geheimnis“ in die Kinos – ausgedacht und inszeniert von „Fac...