Die TV-Serie „Club der Roten Bänder“, in der Damian Hardung mitspielt, ist ein Quoten-Coup, der es bis zur „Emmy“-Auszeichnung brachte. In Aron Lehmanns hochgelobtem Teenie-Drama „Das schönste Mädchen der Welt“ war er als tapsiger Hübschling Rick zu erleben. Nun spielt Hardung in der...