Wenn in Zukunft irgendwo in Europa in einem Konzert neue sinfonische Blasmusikstücke erklingen, ist es gut möglich, dass diese Stücke ihren Ursprung im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus haben. Dort findet vom 16. bis zum 19. Januar 2020 zum zweiten Mal der Internationale Blasmusik Kongress (IBK) s...