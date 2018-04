Schauspielbühnen Intendant Axel Preuß stellt Spielplan vor

Stuttgart. / Dominique Leibbrand

Die Zeichen bei den Stuttgarter Schauspielbühnen stehen auf Neuanfang: Moderner will die von einem Verein getragene Institution werden, gleichzeitig sollen neue Publikumsschichten erschlossen werden. Mit dem neuen Intendanten Axel Preuß, der den nach Trier gewechselten Manfred Langner abgelöst hat, könnte das klappen. Das Programm für die Spielzeit 2018/2019, das der 55-Jährige gestern vorgestellt hat, ist gespickt mit Klassikern, die auf dem Papier schon mal volle Vorstellungen garantieren, und setzt gleichzeitig neue Akzente.

Roter Faden ist für Preuß, der Stationen in Tübingen, Heidelberg und zuletzt Karlsruhe hinter sich hat, die Familie. Mit „Der Räuber Hotzenplotz“ hat er explizit ein Kinderstück auf den Spielplan genommen, auch der Kika-Star Checker Tobi wird mit seiner Wissensshow zu Gast sein.

Davon abgesehen spiele die Familie in verschiedenen Formen in fast allen Produktionen eine Rolle – als verbindendes und trennendes Element, sagt Preuß, dem das Thema „Diversität“ genauso wichtig ist. Die ersten Stücke der neuen Spielzeit, die an beiden großen Häusern der Schauspielbühnen gezeigt werden, stehen dafür exemplarisch: „Maria Stuart“ feiert am 14. September am Alten Schauspielhaus Premiere, eine Woche später folgt „Monsieur Claude und seine Töchter“ an der Komödie im Marquardt.

Klug und komisch – so lautet die traditionelle Aufteilung der beiden Spielstätten mit jährlich rund 200 000 Zuschauern. 15 Stücke insgesamt hat Preuß geplant, darunter das Musical „Hair“, „Der Gott des Gemetzels“, „Tabu“ von Ferdinand von Schirach, „Wie es euch gefällt“, „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ oder auch das Knef-Porträt „Für mich soll’s rote Rosen regnen“.

Sein erklärtes Ziel, „das Haus zu öffnen“, will Preuß auf verschiedenen Wegen erreichen. Über Kooperationen mit anderen Kultureinrichtungen, über verstärkte Kulturvermittlung – künftig wird es beispielsweise regelmäßig Stückeinführungen geben – oder auch das neue Angebot Theater-on-demand. Wer will, kann sich dabei Theater auf Bestellung ins Wohnzimmer holen.