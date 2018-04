Kunst Inge Dick in der Galerie Sebastianskapelle

Ulm / Otfried Käppeler

Inge Dicks Bilder sind abstrakt und folgen formal der Konkreten Kunst. Sie sind von jeglicher Dinghaftigkeit abstrahiert. Und doch kann man ihre Bilder in der Galerie Sebastianskapelle als Landschaften, als abstrakte Himmelslandschaften begreifen. Als solche bestechen sie zunächst unmittelbar mit lichter Farbigkeit, die einer unregelmäßigen Farbdehnung zu folgen scheint.

Für ihre Bilder hat die 1941 in Wien geborene und heute in Innerschwand am Mondsee lebende Künstlerin zum Beispiel über mehrere Stunden den (meist) blauen Himmel gefilmt. Aus diesen Aufnahmen löst sie schmale Streifen (Stills) heraus und montiert sie senkrecht nebeneinander. Damit entsteht eine Farbe-Zeit Dokumentation vom Verlauf des Himmels. Am unteren Ende eines jeden Streifens ist die Uhrzeit für jeden Streifen angegeben.

„Ich denke immer als Malerin“, sagt Inge Dick. So gesehen, liegt es nahe, dass sich Inge Dick des Themas Himmel im Laufe der Jahreszeiten annimmt. Hierfür hat sie eine erstaunlich einfache Methode entwickelt, indem sie das Licht, das auf eine weiße Wand in ihrem Atelier scheint, filmt und dann wieder zu Streifensequenzen komponiert.

Es ist frappierend, welch Farbenspiel sich in der Serie „winter licht weiss“ entwickelt und eigentlich über das Sichtbare hinaus reicht. Wenn die Farben im Ganzen auch innerhalb eines gewissen Spektrums bleiben, zeigen sich doch erstaunliche Farberscheinungen des Lichts. Das Immaterielle, das Ungreifbare wird gefasst, ohne dass die Tiefe der reinen Farbigkeit verloren geht.

Die Bilder von Inge Dick sind streng und minimalistisch komponiert, folgen einem klaren Konzept und wirken trotzdem weder starr noch konstruiert. Diese konsequente Haltung brachte ihr internationales Renommee ein, das nicht zuletzt bestätigt wird mit der Teilnahme an der diesjährigen Ausstellung „Shape of Light – 100 Years of Photography and Abstract Art“ in der Tate Modern in London.

Info Die Arbeiten Inge Dicks sind bis 6. Mai in der Galerie Sebastianskapelle zu sehen: Fr 17-19, Sa/So 11-14 Uhr, und am internationalen Museumstag (13. Mai) 11-17 Uhr.