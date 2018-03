Konzert Informativer „Kontrapunkt“ im Stadthaus

Ulm / Burkhard Schäfer

Das war ein starkes und stattliches Programm, das der Chor „Kontrapunkt“ und sein Leiter Carl Joseph Scheck sich vorgenommen hatten. „Es ist noch Zukunft da – Lieder vom Werden und Verändern“ lautete das Motto. „Wir haben keine hellseherischen Fähigkeiten und wissen nicht, was die Zukunft bringt. Was wir aber wissen, ist, dass es viele Lieder gibt.“ Mit Worten brachte Dagmar Stark, die Vorsitzende des Chors, augenzwinkernd die Unmöglichkeit auf den Punkt, das Thema auch nur annähernd erschöpfend behandeln zu können.

Nicht weniger als 20 Lieder, zum Teil begleitet von Klavier oder Monocord (Georg Däges) und Querflöte (Manuela Kreuz), standen auf dem Programm, zusammengewürfelt aus ganz verschiedenen Genres, Ländern und Kulturkreisen, oft gewürzt mit schauspielerischen Einlagen der Musiker. Dass diese bunte Vielfalt nicht in Beliebigkeit abglitt, dafür sorgte die politische Stoßrichtung des Abends.

„Fürchten wir die Zukunft oder wollen wir sie mitgestalten?“, lautete die entscheidende Frage. Die Antwort darauf gaben die Musiker mit engagierten Liedern von Konstantin Wecker („Ich habe einen Traum“), Johannes R. Becher („Die Welt verändern wir“), Rio Reiser („Wann?“) oder Anne Tübinger („Steter Tropfen“). Damit nicht genug des Engagements. Zwischen einigen der Lieder griff Ansgar Innig aus dem Off heraus zum Mikrofon, um auf gemeinnützige Projekte wie „Sheltersuit“ hinzuweisen. So vertreibt die Niederländische Sheltersuit Foundation wasser- und winddichte Mäntel, die für den langzeitigen Aufenthalt im Freien in einen Schlafsack umwandelbar sind.

Fazit: Der Ulmer Chor bot einen gelungenen und auch informativen „Kontrapunkt“ mit Liedern und Projekten, die in die Zukunft weisen.