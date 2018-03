Komiker Ralf Schmitz mit „Schmitzenklasse“ im CCU zu Gast

Ulm / Christina Kirsch

Ralf Schmitz stellt im CCU sein Programm „Schmitzenklasse“ vor. Der Comedian agiert permanent in Windeseile.

Damit eines gleich mal klar ist: Die Steigerung von „klasse“ lautet „spitzenklasse“ und im Superlativ „Schmitzenklasse“. An Selbstbewusstsein fehlt es dem quirligen Comedian wirklich nicht. Im CCU überschlug er sich von der ersten bis zur letzten Minute im Eiltempo und produzierte Gags am laufenden Fließband. Stets unterbrochen von Lachern über sich selber. Er rede so schnell, sagte er, weil dann das Publikum zwei Programme zum Preis von einem bekomme. Das freut die Schwaben.

Ralf Schmitz tauchte zuerst ins Publikum ab, um mehr oder weniger freiwillige Mitspieler zu orten. Sabine, die irgendwas mit Immobilien macht, kam später nicht mehr vor, aber ein nach Knoblauch müffelnder Wolfgang war für das weitere Programm ein gefundenes Fressen.

Gummi an den Schuhsohlen?

Schmitz lässt vergangene Schulzeiten an Details wieder aufleben. „Leckmuscheln, Flutschfinger, Liebesperlen und Puffreis“ gehörten damals zu den ­begehrten Naschereien, die der erwachsene Ralf – „hihi“ – recht anzüglich interpretiert. Man sieht den kleinen Ralf in Strumpfhosen und den großen Ralf, wie er von der Mama in die kratzenden Beinkleider hineingestopft wurde. Er scheint Gummi an den Schuhsohlen zu haben, so wie er durch sein Programm hüpft, tänzelt und in Windeseile Requisiten herbeischafft. In Alufolie verpackte Wurstbrote und zugesteckte Zettel mit der Frage „Willst du mit mir gehen?“ erinnern das Publikum an früher. Auf den Zetteln war „Ja“, „Nein“ und „Vielleicht“ anzukreuzen. Oh, goldene Zeiten ohne Handy.

In Theatersport-Manier reagiert Schmitz auf Zurufe aus dem Publikum und improvisiert aus Frühstücksgewohnheiten oder lustigen Lehrernamen eine Story. Schnell war im Publikum die „intellektuelle Ecke“ lokalisiert, weil die Publikumsstimmen von links als Filmtitel „Klassenkampf“ gespielt haben wollten.

Es wurde dann aber doch „50 Shades of Pausenhof“ von der gegenüberliegenden Seite. Lehrer Schmitz fragte Lieblingsfächer und schlimmste Lehrer ab. In Sachen Mitarbeit verdiente sich das Publikum eine Eins mit Sternchen.

Das Trauma des Religionsunterrichts taugte zum Parforceritt durch die Bibel. Allerdings war die Geschichte von Adam und Eva als „Bauer sucht Frau“ aufgezogen und der Herr Noah war mit seiner Arche Gast in einer Talkshow. „Kein Geschnarche in der Arche“ konkurrierte mit einem schielenden Colombo, und bei „Wer wird Millionär“ gab es die „Eine Million Sesterzen -Frage“.

Ein Höhepunkt der „Schmitzenklasse“ war ein Tag im Leben von Lilly, einer Besucherin, die den Comedian auf der Bühne mit Hilfe von Klingel und Tröte durch ihren Tagesablauf dirigierte. Klingeln bedeutete „Ja“, Tröten „Nein“. „Lilly steht um 5 auf“ – klingeling – und „verkauft Sachen, die alle brauchen“ – tröööt – „also Schrott, den niemand braucht“.

Nach der großen Pause ging es mit heiterem Beruferaten weiter durch die Klassenzimmer, und man hörte im Latein-Kurs etwas über einen tragischen Unfall „Fiat Panda contra omnibus“. Schmitz’ rasante Klassenfahrt ähnelte einem kabarettistischen Pausen­snack: süß, puscht schnell auf und taugt für den kleinen Hunger zwischendurch. Das Schwarzbrot blieb im Ranzen.