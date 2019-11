Adventszeit ist Plätzchenzeit - und so lädt Liedermacher Rolf Zuckowski wieder in „Die Weihnachtsbäckerei“. Das gleichnamige Musical geht auf Tournee, Beginn ist am Mittwoch im niederbayerischen Landshut.

Der 72-jährige Musiker will nach Angaben seiner Agentur bei der Premiere selbst dabei sein. Im vergangenen Jahr feierte das Musical von Regisseurin Carolin Spieß in Hamburg seine Uraufführung. Nun ist es wieder in 23 Städten zu sehen. Die Geschichte dreht sich um die Geschwister Jonas, Paul und Emily, die ohne ihre Eltern Weihnachtsplätzchen backen wollen.

Das Musical „Weihnachtsbäckerei“ wurde als Hörspiel am 15. November veröffentlicht.

In diesen Städten wird das „In der Weihnachtsbäckerei“ aufgeführt

27.11.2019 Landshut (Sparkassen-Arena)

28.11.2019 Nürnberg (Meistersingerhalle)

29.11.2019 Kempten (bigBOX Allgäu)

30.11.2019 München (Kleine Olympiahalle)

01.12.2019 Fellbach (Schwabenlandhalle)

03.12.2019 Erfurt (Alte Oper)

04.12.2019 Gera (Kultur- und Kongresszentrum)

05.12.2019 Chemnitz (Stadthalle - Großer Saal)

06.12.2019 Halle/Saale (Georg-Friedrich-Händel-Halle)

07.12.2019 bis 08.12.2019 Berlin (Theater am Potsdamer Platz)

10.12.2019 Mannheim (Rosengarten - Musensaal)

11.12.2019 Frankfurt am Main (Jahrhunderthalle)

12.12.2019 Würzburg (Congress Centrum)

13.12.2019 Siegburg (Rhein-Sieg-Halle)

14.12.2019 Heilbronn (Konzert- u. Kongresszentrum Harmonie)

15.12.2019 Trier (Europahalle)

17.12.2019 Köln (Theater am Tanzbrunnen)

18.12.2019 Essen (Colosseum Theater)

19.12.2019 Bielefeld (Stadthalle)

20.12.2019 Lübeck (Musik- und Kongresshalle)

21.12.2019 Kiel (Sparkassen-Arena)

22.12.2019 Aurich (Sparkassen-Arena)

23.12.2019 Aachen (Eurogress)

Infos über Rolf Zuckowskis Projekte