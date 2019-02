Ballett In bester Verfassung

One of a kind. Foto: Stuttgarter Ballett © Foto: sb

„One of a Kind“ heißt übersetzt: einzigartig. Das sind die Akteure in Atsushi Kitagawaras emblematischem Bühnenbild allemal: links Cellist Francis Gouton, im Vordergrund Protagonistin Miriam Kacerova und im Zentrum das Stuttgarter Ballett-Ensemble. © Foto: SB

Stuttgart / Von Wilhelm Triebold

Jiri Kylián gehört, neben John Neumeier, der gestern 80 geworden ist, zu den wenigen, die ihre Nobilitierung noch durch den Meister John Cranko selbst erfuhren. Der hatte den Tschechen Kylián als blutjungen Tänzer quasi unbesehen aus London engagiert und ihm bald schon choreografische Fingerübungen anvertraut: Ein hochbegabter Ballettwunderknabe, der kurz nach Crankos jähem Tod über den Wolken des Atlantiks ausschwärmte, das schlingernde Nederlands Dans Theater (NDT) stabilisierte und reformierte.

Was wäre dieser Jiri Kylián, wenn man ein wenig zu träumen wagt, wohl für ein Intendant in der Tanzhochburg Stuttgart geworden! Doch er blieb Den Haag und seiner Linie treu, sich noch relativ bei Kräften dem aufreibenden Organisationsalltag zu entziehen. Bis vor fünf Jahren schuf er punktgenau 100 Tanz- und Ballettwerke, drei Viertel davon fürs NDT. Dann war (vorerst?) Schluss, was kaum an Kyliáns Kreativität und Vitalität liegen dürfte. Er wandte sich einfach anderen Dingen zu, dem Filmen oder Fotografieren, was sich im Vorfeld der aktuellen Stuttgarter Premiere in einer sehr schönen Foto-Installation im Kammertheater niederschlug – mit Partnerin und Muse Sabine Kupferberg in der Hauptrolle, ebenfalls eine Ehemalige aus der hiesigen Compagnie.

Magisch und fesselnd

Im Stuttgarter Repertoire machten sich Kyliáns Arbeiten dagegen rar, seine magischen, auf wundersame Weise anziehenden und fesselnden Choreografien. Kaum eines der Frühwerke gab es hier noch zu sehen, höchstens die Stuttgarter Nachzügler „Vergessenes Land“, „Stepping Stones“ und zuletzt, pünktlich zum 70. Geburtstag, „Falling Angels“. Das wurde jedes Mal gefeiert wie die Rückkehr des verlorenen, schmerzlich vermissten Sohnes: eine Rückkehr ins gar nicht so fremde Land.

Jetzt geriet eine der seiner seltenen abendfüllenden Arbeiten des bald 72-Jährigen geradezu zum Triumph vor dem Stuttgarter Publikum. „One of a Kind“, Opus 74 im peniblen Werkverzeichnis des Maestros, entstand vor 21 Jahren anlässlich eines doch recht sperrigen Ereignisses wie dem 150. Jahrestag der niederländischen Verfassung.

Wie um Himmelswillen vertanzt man einen Grundrechtekatalog? Jiri Kylián pocht auf das Recht von Artikel 1 („Alle, die sich in den Niederlanden aufhalten, werden in gleichen Fällen gleich behandelt“), um das Individuum in der fragmentarischen Gesellschaft zu hinterfragen, lässt eine einzelne Protagonistin (die fabelhafte Miriam Kacerova) im Dauereinsatz Partner- oder Paarbeziehungen von äußerster tänzerischer Raffinesse eingehen – bis in alle Drehungen und Wendungen, Schrittfolgen, Schnittmengen.

Das ist dann Tanz in höchster Vollendung und von einer verinnerlichten Musikalität, wie sie unter den Gleichgesinnten, nur etwas cooler, allein Hans van Manen zustande bringt. Nahezu perfekt umgesetzt vom Stuttgarter Ensemble, in Atsushi Kitagawaras zauber- und zeichenhaften, dazu kostbar ausgeleuchteten Szenenbildern, und zu Francis Goutons aufopferungsvollen Cello-Soli, das ihn über die drei Akte aus dem Souterrain des Orchestergrabens in die Halbhimmel-Höhenlage der Bühne befördert.

70 atemraubende Minuten, durch zwei Pausen auf zwei Stunden gestreckt: Ein Abend, den sich Ballettfans, nicht nur die in Stuttgart, keinesfalls entgehen lassen sollten.