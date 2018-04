Interview Immer ausverkauft: Die Elbphilharmonie

Hamburg / Jürgen Kanold

Sie können auf das Programm setzen, was Sie wollen, die Elbphilharmonie ist immer ausverkauft. Was ist dann die Herausforderung für Sie als Intendant?

Christoph Lieben-Seutter: Es ist eine einmalige Chance, dass in der Elbphilharmonie auch viele Leute ins Konzert gehen, die sich vorher nicht so genau überlegt haben, was auf sie zukommt, was sie hören wollen, welche Künstler auftreten. Diese Menschen kann man auch gut von der Musik des 20. Jahrhunderts, von Zeitgenössischem, von Raritäten überzeugen. Wir können in der Elbphilharmonie mutigere Programme entwickeln als andernorts. Aber wir dürfen natürlich das Publikum auch nicht vor den Kopf stoßen. Mein Hauptziel ist es, die klassische Musik als zeitgemäße, spannende Kunstform in die nächste Generation weiterzutragen, nachhaltige musikalische Erlebnisse zu schaffen.

Aber der Schwarzmarkt . . .

Dubiose Plattformen im Internet, die Tickets zu völlig überhöhten Preisen anbieten – ja, da tritt ein Problem zutage, das man im Pop-Bereich oder beim Sport zur Genüge kennt. Das Klassik-Publikum ist daran noch nicht gewöhnt, aber wenn man einmal darauf reinfällt . . .

Stehen bei Ihnen auch die Künstler Schlange?

Das kann man so sagen. Die Bereitschaft, bei uns aufzutreten, ist sehr groß. Und wer schon da war, kommt gerne und möglichst bald wieder.

Wie ist der Stand der Akustik-Debatte?

Wir haben einen akustisch hervorragenden Großen Saal mit einem sehr transparenten Klang. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, der Wiener Musikverein gefalle ihm besser. Der klingt tatsächlich ganz anders, aber man kann das kaum werten. Und es gibt ein Repertoire, das nirgendwo besser klingt als in der Elbphilharmonie.

Welches?

Meine größten Klang-Erlebnisse hatte ich im Großen Saal mit Musik des 20. Jahrhunderts. Dazu gehört etwa Mahlers „Sechste“ mit dem Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst. Oder Berios „Coro“ mit dem Mahler Chamber Orchestra unter Teodor Currentzis – mit dem Chor mitten im Orchester, ein unglaublicher Raumklang!

Der Faktor Mensch spielt aber auch eine wichtige Rolle beim Klang?

Jedes Repertoire kann in der Elbphilharmonie sehr gut klingen – vielleicht nicht immer durch jeden Künstler. Der Große Saal ist wie ein Hochpräzisionswerkzeug: Man muss damit umgehen können und braucht Erfahrung.

Die Klassik-Fans können das leider nicht so oft überprüfen, wie sie möchten. Wann wird der Große Saal erstmals nicht ausverkauft sein?

In einem sinfonischen Konzert? Das ist nicht absehbar.